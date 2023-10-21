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        Haberler Gündem Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat! - Son dakika haberleri

        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!

        Girdiği 38 yarıştan 26'sını birincilik ve 8'ini ikincilikle bitiren yarış atları arasında gözü kapalı favori olarak gösterilen 'Özgünhan' isimli safkanın yavrularından 'Eflah', Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM), İstanbul Veliefendi Hipodrumu'nda gerçekleşen 2023 yılının son elit tay satışında 5 milyon lira ile en yüksek fiyata satılan tay oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:00
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        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TİGEM, 2023 yılının son elit tay satışını rekora imza atarak tamamladı.

        3 AYRI KATEGORİDE REKOR KIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç’in katılımıyla yapılan müzayedede Sultansuyu Tarım İşletmesi’nce yetiştirilen 14 elit koşu tayı satıldı. 2023 yılının son müzayedesinde; 'en yüksek bedelle alıcı bulan tay', 'ortalama satış fiyatı' ve 'toplam satış hasılatı' olmak üzere 3 ayrı kategoride yine tarihi rekor kırıldı. Taylar ortalama 2 milyon 132 bin TL fiyatla satılırken, toplam 29 milyon 850 bin TL gelir elde edildi.

        'ÖZGÜNHAN'IN YAVRUSU 'EFLAH' SATIŞA ÇIKARILDI

        Yarış sahalarında 38 yarıştan 26'sını birincilik ve 8'ini ikincilikle bitiren 'Özgünhan' isimli safkanın yavrularından 'Eflah', açık artırmanın en yüksek fiyata satılan tayı oldu.

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        5 MİLYON TL'YE SATILDI

        'Eflah'ı 5 milyon TL bedelle Mücahit Kaya satın aldı. 'Eflah'ı, 4 milyon 550 bin TL fiyatla Hulusi Metin tarafından satın alınan 'Kahramanoğlu' isimli safkan takip etti.

        "HER YIL 260 CİVARINDA YARIŞ TAYI SUNUYORUZ"

        TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, 2023 yılında yapılan safkan Arap elit ve koşu tay satışlarında tarihi rekorlarla yüzlerin güldüğünü, bu başarıya imza atan başta TİGEM çalışanları olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden kutladığını ifade etti.

        Gezginç, "TİGEM, Türk tarımına bir noktada sigorta görevi gören tohumculukta, damızlıkta ve Arap atı yetiştiriciliğinde kadim bir kültürü olan, ülkemiz tarımını bu yönde destekleyen stratejik kuruluşlarımızdan biridir. Bir kadim kültürü devam ettiren ve her zaman Arap atı yetiştiriciliğinde üstün teknoloji ve geleneği bir arada kullanarak yarış camiasına destek veren bir kuruluşuz. TİGEM her yıl 1400 civarındaki at varlığı ile ortalama 260 civarında yarış atı ve elit yarış tayını sunmakta" dedi.

        Gezginç, safkan Arap atı yetiştiriciliğini sahip olduğu tecrübe ve bilim ışığında profesyonel bir yaklaşımla sürdüren, bu genetik kaynağın günümüze kadar ıslah edilerek ulaşmasına ciddi katkı sağlayan TİGEM’in aynı bilinç ve sorumlulukla çalışmalarını sürdüreceğini söyleyerek, tayların alıcılarına hayırlar getirmesini diledi.

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        #Özgünhan
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