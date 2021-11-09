Tüm dünyada nefesler tutuldu, Kasım ayında sınırlı süre için geçerli olacak Efsane Cuma (Black Friday) indirimleri araştırılıyor. Alışveriş piyasalarının bütün bir sene hazırlandığı Kasım indirimleri ile ilgili hazırlıklar tamamlandı, kampanyalar duyuruldu. İşte 2021 Black Friday, Kasım indirimler ve Türkiye'de Efsane Cuma indirimleriyle ilgili merak edilenler...

BLACK FRİDAY 2021 NE ZAMAN?

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 27 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.

BLACK FRİDAY'DE HANGİ İNTERNET SİTESİNDE İNDİRİMDE VAR?

Türkiye'de pek çok internet sitesi Kasım indirimleri kapsamında kampanyalarını açıkladı. İşte Kasım indirimleri kapsamında indirim kampanyası yürüten siteler ve indirim tarihleri:

İNTERNETTE KASIM RÜZGARI

Media Markt Şahane Kasım İndirimleri 9-11 Kasım 2021

Trendyol Efsane Fırsatlar 23-26 Kasım 2021

Çiçek Sepeti Var Var İndirimi 8-11 Kasım 2021

Hepsi Burada Efsane 11 İndirimleri 7-11 Kasım 2021

Teknosa Efsane Kasım Fırsatları 8-11 Kasım 2021

Amazon Kasım Sürprizi 2-14 Kasım 2021

N11 Kasım İndirim Günleri 9-11 Kasım 2021

BLACK FRİDAY NEDİR? İŞTE TARİHÇESİ

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.