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Edis'ten eski sevgili itirafı: Son ilişkim bana bir daha ilişki yaşamamayı öğretti! - Magazin haberleri

Edis'ten eski sevgili itirafı!

Edis Görgülü, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eski sevgilisiyle ilgili bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, "En son ilişkim bana bir daha ilişki yaşamamayı öğretti" dedi

29.10.2021 - 14:58 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Londra'da doğup henüz iki yaşındayken Türkiye'ye gelen şarkıcı Edis Görgülü, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü popçu, bilinmeyenlerini anlattı.

  • "TÜRKİYE'DE BÜYÜMEK BANA AVANTAJ SAĞLADI"

    30 yaşındaki şarkıcı, büyüme sürecini Londra'da geçirmek isteyip istemeyeceğine dair şu ifadeleri kullandı:

    Çocukluk dönemimde bunu daha çok düşünüyordum. Londra'da büyüseydim daha iyi olur diye bir düşünce vardı o zamanlar kafamda... Ama büyüdükten sonra hayat hikayemin şu anki sürecinden memnun olduğumu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye'de büyümek bana daha fazla avantaj sağladı diye düşünüyorum.

  • "İSTANBUL'DA SÜREKLİ KAYBOLUYORDUM"

    Görgülü, ayrıca İstanbul'a ilk geldiği zamanları ise, "Tam manasıyla affaladım. İstanbul benim için hep turistik bir yerdi. Ablamı ya da başka akrabaları ziyaret için gelinen ve gezilen bir olarak kodlamıştım İstanbul’u. İstanbul’da yaşamaya başladığım ilk iki sene sürekli kayboluyordum sokaklarda. Oldukça kozmopolit ve büyük bir şehir İstanbul elbette, sonrasında ben de herkes gibi alıştım İstanbul'a." sözleriyle anlattı.

  • "KOKU TAKINTIM VAR"

    Ünlü şarkıcı "Hiç takıntın var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    Koku takıntım var, çok güzel kokuyu da çok kötü kokuyu da sevmiyorum. Evimde de hava temizleyiciler vardır, çok kokan bir arkadaşım gelirse direkt onun önüne oturturum.

  • "KONSERE HAZIRLANMAM 45 DAKİKA SÜRÜYOR"

    Koser öncesi ritüellerinden de bahseden Edis Görgülü, "Konsere hazırlanmam yaklaşık bir 45 dakika sürüyor benim. Meditatif ritüellerim var nefes egzersizleri gibi bir de klasik ses açma sürecim var. Sahnedeki dans kondisyonumun iyi olması için her konser önce mutlaka koşarım." ifadelerini kullandı.

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