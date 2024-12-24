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        Haberler Gündem Güncel Edirne'nin "dar çarşısı" restore edilecek | Son dakika haberleri

        Edirne'nin tarihi "dar çarşısı" restore edilecek

        Edirne'de, dar uzun sokağıyla ve küçük dükkanlarıyla ünlü Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı restore edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:33 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:33
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        Edirne'nin "dar çarşısı" restore edilecek
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        Edirne'de, dar uzun sokağıyla ve küçük dükkanlarıyla ünlü Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı restore edilecek. Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği yerdeki karşılıklı yaklaşık 25 dükkanın bulunduğu, dükkan aralarının mesafesinin kısalığı nedeniyle "dar çarşı" olarak bilinen Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı kısa sürede elden geçirilecek. Tarihi çarşı Edirne Valiliğince restore ettirilecek.

        Vali Yunus Sezer, Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmada, kentin tarihi alanlarında yenileme ve düzenleme çalışması yaptıklarını söyledi.

        Kentin merkez caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmasının sürdüğünü anlatan Vali Sezer, caddenin paralelinde bulunan Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı'nın restore edileceğini ifade etti.

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        Tarihi çarşının yapısıyla dikkati çektiğini anlatan Sezer, "Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı olarak bilinen çarşının projesi çiziliyor. Çok dar bir alanda kurulu, güzel ve kadim çarşının restorasyon projesi tamamlandığında Türkiye'deki en butik çarşılardan biri olacak Şubat ayı itibarıyla oraya başlayacağız ve restorasyonunu tamamlayacağız" dedi.

        Çarşıda ayakkabı tamir dükkanı bulunan Adnan Özkuru, çarşının restore edilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Vali Sezer'in çarşıyla yakından ilgilendiğini belirten Özkuru, "Sağ olsun valimiz çarşının restore edilmesi işini programa aldırdı. Buranın restore edilmesi çok iyi olur. Çarşıdaki küçük esnafın böyle bir çalışmayı yapmaya gücü yetmez. Şehirdeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarına burası da dahil edildi. Vali beye çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        Esnaf Ertuğ Dernekçi ise çarşının yenilenmesinin esnafa katkı sağlayacağını dile getirdi.

        Çarşının yeni yüzüyle daha çok ziyaretçi çekeceğini ifade eden Dernekçi, "Çarşının eskiyen yerleri var. Toparlanması hem müşterilerimiz hem de çarşıyı ziyaret eden turistler açısından çok yararlı olacak. Gelenlerin birçoğu buranın fotoğrafını çekiyor. Eski binaların restore edilmesi çok faydalı olacaktır" dedi.

        Hacı Irmak da restorasyonun çarşıya hareket getireceğini kaydetti.

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