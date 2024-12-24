Edirne'nin "dar çarşısı" restore edilecek

Edirne'de, dar uzun sokağıyla ve küçük dükkanlarıyla ünlü Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı restore edilecek. Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği yerdeki karşılıklı yaklaşık 25 dükkanın bulunduğu, dükkan aralarının mesafesinin kısalığı nedeniyle "dar çarşı" olarak bilinen Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı kısa sürede elden geçirilecek. Tarihi çarşı Edirne Valiliğince restore ettirilecek.

Kentin merkez caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmasının sürdüğünü anlatan Vali Sezer, caddenin paralelinde bulunan Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı'nın restore edileceğini ifade etti.

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Tarihi çarşının yapısıyla dikkati çektiğini anlatan Sezer, "Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı olarak bilinen çarşının projesi çiziliyor. Çok dar bir alanda kurulu, güzel ve kadim çarşının restorasyon projesi tamamlandığında Türkiye'deki en butik çarşılardan biri olacak Şubat ayı itibarıyla oraya başlayacağız ve restorasyonunu tamamlayacağız" dedi.

Çarşıda ayakkabı tamir dükkanı bulunan Adnan Özkuru, çarşının restore edilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.