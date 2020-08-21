DHA

Olay, akşam saatlerinde İspat Cami Mahallesi Beyendik Sokak'ta meydana geldi. Lise öğrencisi Onur Ç., evinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada bir anda fenalaşarak, yığıldı. Onur Ç., arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Onur Ç., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, Onur Ç.´nin evinde incelemede bulunurken, arkadaşlarının da ifadesine başvurdu. Onur Ç.´nin cenazesi, hastane morgunda nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.