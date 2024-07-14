Edebiyat klasiklerinden: İşte trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
Edebiyat, insan duygularını en derin ve etkileyici şekilde yansıtan hikayelerle doludur. Özellikle aşk hikayeleri, okuyucuların kalbini kazanmış ve nesiller boyu hatırlanmıştır. Ancak bazı aşk hikayeleri vardır ki, trajik sonlarıyla akıllarda kalır. Peki, bu trajik sonlu ünlü hikayelerin hangileri olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? İşte, trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
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Edebiyat dünyası, büyük aşkların ve trajik sonların buluştuğu bir sahnedir. Aşkın en güzel ve en acı yönlerini gösteren hikayeler, okuyucuları derin bir duygusal yolculuğa çıkarabilir. Biz de bu yüzden haberimizde sonu trajik biten ve okurlarını gözyaşlarına boğabilecek unutulmaz aşk hikayelerini bir araya getirdik. Hem kalbinize dokunacak hem de edebi klasiklerden olan bu kitaplar, aşkın ve kaybın evrensel temalarını anlatıyor. İşte, bazı trajik sonlarla biten hikayelere dair detaylar...
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1. NOTRE DAME'IN KAMBURU
Notre Dame'ın Kamburu, Victor Hugo'nun kambur çan çalan Quasimodo'nun güzel, iyi kalpli sokak sanatçısı Esmeralda'ya olan karşılıksız aşkını anlatan hikayesidir. Esmeralda'nın kıskanç takipçisi, onunla flört eden adamı bıçakladığında suçtan Esmeralda sorumlu tutulur ve sonunda asılır. Yıllar sonra, bir kamburun iskeleti, mezarında iskeletini kucaklamış halde bulunur.
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2. TRISTAN VE ISOLDE
Batı edebiyatının klasik aşk romanlarından biri olan Tristan & Isolde, bir kralla evlenmeye söz veren ancak bunun yerine kralın yeğeni Tristan ile ilişki yaşayan bir prensesin hikayesidir. İkisi sonunda ayrılır ve yıllarca süren hasret başlar; hikaye engellenen bir yeniden birleşmeyle sonuçlanır. Aslen 12. yüzyıl efsanesi olan hikaye, sayısız kez uyarlanmıştır; en dikkat çekeni Richard Wagner'in Tristan und Isolde operasıdır.
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3. UĞULTULU TEPELER
Emily Brontë'nin Uğultulu Tepeler'i edebiyattaki en dramatik romantik trajedilerden biridir. Toplumsal kısıtlamalar ve kişisel gurur Cathy'nin, Heathcliff ile birlikte olmasını engeller ve sonunda başka bir adamla evlenir. Kalbi kırık olan Heathcliff, Cathy'den onu uzak tutan güçlerden intikam almaya kendini adadığı hayatının geri kalanında acı içinde kalır. Cathy doğum sırasında öldüğünde öfkesini onun kalan ailesine (ve kendi ailesine) yöneltir.
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5. MADAM BOVARY
Gustave Flaubert'in romanında Emma Bovary, bir köy doktoruyla olan evliliğinden sıkılmış ve tatminsizdir. Fantezi ve sadakatsizliğe yaptığı kaçışlar onu mali yıkıma ve en sonunda trajik bir sona götürür.
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6. ANNA KARENINA
Anna Karenina, zengin bir bürokrat olan kocası ve oğullarıyla mükemmel bir mutlu aileye sahip gibi görünür, ta ki yakışıklı bir kontla bir ilişkiye başlayana kadar. İlişkileri hızla bozulur ve toplumdaki yeri de bozulur. Utanç içinde mahcup ve kalbi kırık olan Anna, Rus demir yolunda ölümle karşılaşır.
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7. ROMEO VE JULIET
Shakespeare'in talihsiz aşıkları Romeo ve Juliet'in aşkı, kavgalı aileleri tarafından mahvolmaya mahkûmdur. İkisi ilk görüşte aşık olur ve gizlice evlenirler ancak ailelerinin onaylamayacağı korkusuyla birlikte olmaları engellenir. Birlikte olmanın bir yolunu arayan Juliet, yıkıcı sonuçlar doğuran kendi ölümünü sahteler.
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8. TİTANİK
James Cameron'ın 1997 yapımı filminde üst sınıf Rose, Titanic'te işçi sınıfından Jack ile tanışır. Jack, Rose'un aşık olmadığı nişanlısına ve onu sıkan korunaklı hayatına bir alternatif sunar. Birlikte kaçma planları, geminin bir buzdağına çarpması sonucu batmasıyla sekteye uğrar. Jack, Atlantik'in buzlu sularında can verirken Rose, Jack ile geçirdiği kısa zamandan etkilenen uzun ve zengin bir hayat yaşamaya devam eder.
Kaynak: Britannica
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