Eddie Van Halen: 'Rock'ın Mozart'ı' gitarist 65 yaşında hayatını kaybetti

Eddie Van Halen, gitar tekniğiyle pek çok rock yıldızına ilham verdi

Van Halen grubunun kurucularından, ünlü gitarist Eddie Van Halen kansere karşı verdiği mücadelenin ardından 65 yaşında hayatını kaybetti.

Oğlu Wolfgang Van Halen, babasının gırtlak kanseri tedavisi görmekte olduğunu açıkladı.

Van Halen grubunun en popüler şarkılarından Jump, 1984'te ABD listelerinin zirvesine çıkmıştı.

2006 yılında babasının grubunda bas gitarcı olan Wolfgang, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Olabilecek en iyi babaydı" dedi:

"Onunla sahnede ve sahne dışında geçirdiğim her an bir armağandı. Kalbim kırık ve bu kaybı asla tamamen atlatamayacağımı düşünüyorum. Seni çok seviyorum baba."

https://www.instagram.com/p/CGA4YQmlmSr/

Çok sayıda müzisyen "Rock gitarın Mozart'ı" lakaplı, Hollandalı Amerikalı Van Halen'ı anan paylaşımlarda bulundu.

Kiss grubundan Gene Simmons onun için "Gitar Tanrısı" derken Van Halen üyesi David Lee Roth onunla fotoğrafını paylaşarak "Uzun ve güzel bir yolculuktu" dedi.

TMZ'nin haberine göre Van Halen bir yıldır tedavi görüyordu ve son dönemde kemoterapi de olmuştu.

Eddie Van Halen tüm zamanların en iyi gitaristleri arasında görülüyor

Van Halen nasıl bir yıldıza dönüştü?

Amsterdam'da Eugenia ve Jan Van Halen'ın oğlu olarak dünyaya gelen Eddie, müziğin içinde büyüdü.

Babası klarnet, saksafon ve piyano çalıyordu. Kendisi de çocukluğunda piyano çalmayı öğrendi.

Ailesi 1962'de California'nın Pasadena kentine göç ederken piyanolarını da gemiye yükledi.

2012'de Esquire'a verdiği bir söyleşide o günler şöyle anlattı:

"Gemide de piyano çaldık. Gerçekten!

"Yani benim için 'Hayatta ne yapmak istiyorsun?' sorusu yoktu. Babam 'eve ekmek götürmemiz lazım' derdi. Müzik olmasaydı hayatta kalamazdık."

Van Halen büyürken önce davul, ardından da gitar çalmaya başladı. İlk olarak babası ve kardeşiyle düğünlerde çalmaya başladı.

1970'lerin başında kardeşiyle birlikte Los Angeles'ta Van Halen grubunu kurdu. Eddie gitarda, Alex ise davuldaydı. Grubun vokali David Lee Roth, basçısı ise Michael Anthony'ydi.

Grubun 1978'de yayımlanan ve kendi adını taşıyan ilk albümündeki şarkıların arkasında Eddie vardı.

Billboard listesinde 19 numaraya kadar yükselen albüm, 70'lerin en başarılı çıkış albümlerinden biri oldu.

Grup en büyük başarısına ise 1984'teki 6. albümüyle ulaştı. Gitarlar üzerinde sentezleyici kullandıkları şarkılarından Jump, grubun listelerde ilk sıraya yerleşen tek şarkısı oldu.

Aynı albümden Hot For Teacher da MTV'de sıklıkla çalındı.

Alex Van Halen, Michael Anthony ve Eddie Van Halen, 1996 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde grubun eski vokali David Lee Roth ile bir araya gelmişti.

2007'de Rock and Roll Hall of Fame'e giren Van Halen, Ain't Talkin' 'Bout Love ve Panama gibi şarkılardaki sıra dışı gitar besteleriyle takdir toplamıştı.

Çok hızlı gitar çalma tekniği 1980'lerde sayısız rock gitarcıyı etkiledi.

Kanserle mücadelesi hakkında ne biliyoruz?

Van Halen yıllardır kanserle mücadele ediyordu.

2001'de dil kanseri olduğunu açıklayan Van Halen, ilerleyen yıllarda iyileşebilmek için dilinin üçte birini aldırdı.

2002'de iyileşti. Fakat TMZ geçen yıl yayımladığı bir haberinde Van Halen'ın beş yıldır gırtlak kanseriyle mücadele ettiğini ve radyasyon tedavisi görmek için ABD-Almanya arası uçtuğunu yazmıştı.

Van Halen o süreçte gitar çalmaya devam etti.

Kiss grubundan Simmons "Eddie yalnızca bir Gitar Tanrısı değil, aynı zamanda gerçekten güzel bir ruha sahipti. Huzur içinde yat Eddie!" paylaşımında bulundu.

Red Hot Chilli Peppers basçısı Flea de Twitter paylaşımında "güzel, yaratıcı bir kalbi vardı" dedi ve Van Halen'ın gerçek bir rockçu olduğunu söyledi.

https://twitter.com/flea333/status/1313566546527244288

Black Sabbath kurucularından Geezer Butler "gerçek bir centilmen ve dâhiydi" dedi.

Pantera grubu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Van Halen'ın kendi müziklerinde çok büyük etkisi olduğunu yazdı.

Müzisyen Lenny Kravitz "Bu gece cennet elektriklenecek" dedi ve Van Halen'ın gitar ve müzikte efsanevi inovasyonlar yaptığını belirtti.

Motley Crue'dan Nikki Sixx ve Pearl Jam'den Mike McCready ise Van Halen'ı Mozart'a benzetti.

McCready, "O her şeyi değiştirdi ve müziğe ruhunu kattı" ifadelerini kullandı.