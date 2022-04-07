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Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Eda Ece'nin, anne ve babasının koronavirüs testi pozitif çıktı. Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin hastalığı hafif bir şekilde atlattığını ancak babasının durumunun ciddi olduğunu söyledi

07.04.2022 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı
"Annem iyi, babam da iyi olacak"
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HABERTURK.COM

Oyuncu Eda Ece'nin ailesi koronavirüse yakalandı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran Ece, sevenlerine anne ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"ANNEM İYİ, BABAM DA İYİ OLACAK"

Aile fotoğraflarını yayınlayan Eda Ece, "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncunun paylaşımına; Erdal Özyağcılar, Barış Kılıç ve Seda Sayan gibi bir çok ünlü isim "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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