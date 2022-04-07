HABERTURK.COM

Oyuncu Eda Ece'nin ailesi koronavirüse yakalandı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran Ece, sevenlerine anne ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"ANNEM İYİ, BABAM DA İYİ OLACAK"

Aile fotoğraflarını yayınlayan Eda Ece, "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncunun paylaşımına; Erdal Özyağcılar, Barış Kılıç ve Seda Sayan gibi bir çok ünlü isim "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.