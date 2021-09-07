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Eda Ece-Buğrahan Tuncer aşkı tam gaz! - Magazin haberleri

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in aşkı tam gaz!

Eda Ece-Buğrahan Tuncer çiftinin birliktelikleri tam gaz sürüyor. Aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikiliden Ece, önceki gün sevgilisi ve köpekleri ile evde objektif karşısına geçti

07.09.2021 - 08:32 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer, kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmişti. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, önceki gün kural bozdu. Nikah masasına oturmaları beklenen ikili, evde köpekleriyle birlikte verdikleri pozları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

    "4 KİŞİLİK AİLE"

    Ünlü oyuncu, 4,9 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine, "4 kişilik aile..." notunu düştü. Mutluluklarını gözler önüne seren Ece ile Tuncer'in paylaşımı takipçilerinden 307 binden fazla beğeni aldı.

  • "MUTLULUK RESMİ' GÖSTERME GİBİ BİR ÇABAM YOK"

    Yaklaşık altı ay önce Nişantaşı'nda görüntülenen ve mutlu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, ilişkisi hakkındaki sorulara yanıt vermişti.

    Ece, "Sürekli 'Ayrıldım, barıştım, kavga ettim' diye bunları söylemek istemiyorum. Şu an hiçbir sorun yok, görüyorsunuz. Kimseye mutluluk resmi gösterme gibi bir çabam yok." şeklinde konuşmuştu.

  • "SÜREKLİ AÇIKLAMAK İSTEMİYORUM"

    Ortada nazar değecek bir durumun olmadığını ifade eden Eda Ece, sözlerine şöyle devam etmişti:

    Herhalde çok fazla Instagram paylaşımı yapıp, mikrofonlara konuşmayınca bu konuda haberler otomatik olarak çıkıyor. Niye nazar değsin ki? Herkesin ilişkisi var, öyle düşünmedim. Ben özel hayatımı sürekli açıklamak istemiyorum. Şu an hiçbir problem yok.

  • "İLERİDE BENİM DE BİR AİLEM OLACAK"

    Oyuncu, gazetecilerin, "Sizin önceliğiniz kariyer mi yoksa evlilik mi?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

    Ben iyi bir ailede büyüdüm. İlerisi için ailem olmasını isterim. Bu genç yaşta üretip, yaratmaya, kendi hayatımı kazanmaya çalışıyorum. İleride benim de bir ailem olacak tabii.

  • EDA ECE HAKKINDA

    Eda Ece, "Hayat Bilgisi", "Bez Bebek" ve "Adını Feriha Koydum" dizilerinde konuk ve yardımcı oyuncu rollerinde yer alarak, televizyon dünyasına adım atmıştı. Ece, "Pis Yedili" dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

    Eda Ece'nin başrolde yer aldığı yapımlar arasında "Kızım İçin", "Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul", "Deliha 2" filmlerinin yanı sıra "Beni Böyle Sev", "İlişki Durumu: Karışık," ve "Yasak Elma" gibi diziler de bulunuyor.

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