Eda Ece'den kafaları karıştıran hamle
Eda Ece, sosyal medya hesabından eşi Buğrahan Tuncer'i sildi. Ünlü oyuncunun bu hamlesi, 'Ayrıldılar mı?' sorusunu beraberinde getirdi
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Geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenen Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, mayıs ayında anne - baba olmuştu.
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Çift, kızlarına Mina İpek adını vermişti.
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Evlenmeden önce bir dargın, bir barışık aşk yaşayan Eda Ece'nin son hamlesi şaşırttı.
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Eda Ece, evlenmeden önce yaşadığı ayrılıklarda, sosyal medya hesabından Batuhan Tencer'i siliyordu. Ece, şimdi de eşini sosyal medya hesabından sildi.
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Ardından Buğrahan Tuncer de sosyal medya hesabını kapattı.
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İkilinin bu davranışları "Ayrıldılar mı?" sorusunu da beraberinde getirdi.
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