Bugün eczaneler açık mı? (18 Mart 2020)

Birçok vatandaş, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü nedeniyle bugün (18 Mart 2020) eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki bugün eczaneler hizmet verecek mi?

Tüm eczaneler 18 Mart günü hizmet verecektir. Akşam saat 19.00'dan sonra ise nöbetçi eczaneler gece boyu açık olmaya devam edecektir.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Eczaneler hafta içi mesaiye sabah saat 08:30'da başlar. Öğle molası vermeden akşam saat 19:00'a kadar çalışırlar. Cumartesi günü ise sabah saat 09:00'da açılır akşam saat 19:00'a kadar mesaiye devam ederler. Eczaneler pazar günleri kapalıdır.

Pazartesi= 08:30-19:00

Salı= 08:30-19:00

Çarşamba= 08:30-19:00

Perşembe= 08:30-19:00

Cuma= 08:30-19:00

Cumartesi= 09:00-19:00

18 MART 2020 NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Bu gece için aşağıdaki link üzerinden tüm illerin nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN