Bir kozmetik firması, Güneşli'de Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerefoğlu öncülüğünde ve birçok ünlü ismin katılımıyla yeni mağaza açılışını gerçekleştirdi. Etkinlikte model Özge Ulusoy ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay gibi birçok ünlü isim yer aldı.
ÖZGE ULUSOY: YENİ BİR ANLAŞMA YAPTIK
Davette muhabirlerle sohbet eden Ulusoy, "Güzel bir haber vereceğim. Yeni bir anlaşma yaptık. Yakın zamanda ulusal televizyon ve gazetelerin hepsinde olacağız. Yeni reklam filmi çektik. Ben bir markaya güvenmiyorsam hiçbir şekilde paylaşıp, reklam yapmıyorum. Çok güvendiğim bir marka ve ben de bu markanın çatısı altında kendi koleksiyonumu çıkaracağım. "diyerek, firmanın reklam yüzü olduğunu müjdeledi.
ECE RONAY: YANLIŞLIKLA FENOMEN OLDUM
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ece Ronay ise, "Ben aslında yanlışlıkla fenomen oldum. Öyle bir amacım yoktu. Arkadaşlarıma atmak için çektiğim video bir anda yayıldı. Güzel aslında tanınmak ama zorlukları da var." dedi.
"AİLE" İTİRAFI: ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDA BÜYÜDÜM
"Benim aile kavramım yok." diyen Ronay, "Kendi öz ailem yok. Ben 'Aile' kavramını sosyal medyada tanıdım. Karşılıksız seven insanlar olduğunu gördükçe ben onları aile olarak tanımladım." sözleriyle takipçilerini ailesi gibi gördüğünü söyledi.
Muhabirlerin, "Ailenizle görüşmüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Ece Ronay, "Bir kısım anneannemde bir kısım Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdüm." şeklinde cevap verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!