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Bir kozmetik firması, Güneşli'de Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerefoğlu öncülüğünde ve birçok ünlü ismin katılımıyla yeni mağaza açılışını gerçekleştirdi. Etkinlikte model Özge Ulusoy ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay gibi birçok ünlü isim yer aldı.

ÖZGE ULUSOY: YENİ BİR ANLAŞMA YAPTIK

Davette muhabirlerle sohbet eden Ulusoy, "Güzel bir haber vereceğim. Yeni bir anlaşma yaptık. Yakın zamanda ulusal televizyon ve gazetelerin hepsinde olacağız. Yeni reklam filmi çektik. Ben bir markaya güvenmiyorsam hiçbir şekilde paylaşıp, reklam yapmıyorum. Çok güvendiğim bir marka ve ben de bu markanın çatısı altında kendi koleksiyonumu çıkaracağım. "diyerek, firmanın reklam yüzü olduğunu müjdeledi.

ECE RONAY: YANLIŞLIKLA FENOMEN OLDUM

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ece Ronay ise, "Ben aslında yanlışlıkla fenomen oldum. Öyle bir amacım yoktu. Arkadaşlarıma atmak için çektiğim video bir anda yayıldı. Güzel aslında tanınmak ama zorlukları da var." dedi.

"AİLE" İTİRAFI: ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDA BÜYÜDÜM

"Benim aile kavramım yok." diyen Ronay, "Kendi öz ailem yok. Ben 'Aile' kavramını sosyal medyada tanıdım. Karşılıksız seven insanlar olduğunu gördükçe ben onları aile olarak tanımladım." sözleriyle takipçilerini ailesi gibi gördüğünü söyledi.

Muhabirlerin, "Ailenizle görüşmüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Ece Ronay, "Bir kısım anneannemde bir kısım Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdüm." şeklinde cevap verdi.