Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Ece İrtem kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Işıl’ı Ece İrtem kaç yaşında, nereli?

        Ece İrtem kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kaç yaşında, nereli?

        Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izleyiciyle Cuma akşamı buluşuyor. Diziye yeni katılan oyuncular arasında Ece İrtem bulunuyor. Diziye 84. bölümde katılan Işıl karakteri dikkat çekiyor. Peki Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 31.01.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ece İrtem hayatı ile gündeme geliyor. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteri Hollanda’dan gelen otel müdürü olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Diziyi takip edenler oyuncu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Peki Ece İrtem kimdir, kaç yaşında, nereli?

        • 2

          ECE İRTEM KİMDİR?

          5 Ocak 1991’de Sivas’ta dünyaya gelen İrtem, sanatla iç içe bir hayatı seçerek hem müzik hem de oyunculuk alanında kendini geliştirdi.

          Ece İrtem’in sanat serüveni, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı’ndan mezun olmasıyla başladı.

          Operanın inceliklerini öğrenirken oyunculuğa olan ilgisini de keşfeden İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitimiyle bu alanda ilk adımlarını attı.

          Televizyon dünyasına 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisiyle giriş yapan Ece İrtem, bu yapımdaki performansıyla izleyicinin dikkatini çekti.

          O günden bu yana hem dönem dizilerinde hem de modern yapımlarda başarıyla yer alarak kariyerine ivme kazandırdı.

        • 3

          İşte Ece İrtem’in yer aldığı yapımlar:

          Sandık Kokusu (2024)

          Aile (2023)

          Yasak Elma (2022)

          Mahkum (2021-2022)

          Bay Yanlış (2020)

          Zengo (2020)

          Yeni Gelin (2017-2018)

          Payitaht Abdülhamid (2018)

          Kertenkele Yeniden Doğuş (2016)

          Paramparça (2015)

          Şeref Meselesi (2014)

          O Hayat Benim (2014)

          Kaçak Gelinler (2014)

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Habertürk Anasayfa