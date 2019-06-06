ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.

ECB’nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO3) programı hakkında detaylarda paylaşıldı. Buna göre, ECB, bankalara ana finansman operasyonlarına uygulanan faiz oranın 10 baz puan üzerinden kredi imkanı tanıyacak.

Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini açıklamasından sonra dolara karşı yükseldi.

Euro dolar paritesi yüzde 0.69’dan fazla yükselerek 1,13’un üzerini gördü ve yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ECB’nın bankalara borç vererek (ECB’nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri -TLTRO3),hane halkına ve firmalara daha kolay kredi verilmesini sağlayacak programın ayrıntılarının açıklanmasının etkisiyle de euronun dolara karşı değer kazanmasında etkili oldu.

Bugün ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.