Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi bugün gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sonrası yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada "Yönetim Konseyi Pandemi Acil Alım, para politikası aktarım mekanizmasının işleyişini korumak için Programı (PEPP) portföyündeki varlıkların itfalarının yeniden yatırıma yönlendirilmesinde esnek davranma kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.
Kademeli olarak politika normalleştirme sürecinin başlatıldığı Aralık 2021'den bu yana, Yönetim Konseyi'nin parçalanma, ayrışma risklerine karşı harekete geçme taahhüdünde bulunulduğu belirtilen açıklamada "Pandemi, Euro Bölgesi ekonomisinde, para politikası normalleştirmenin dengesiz aktarımına katkı yapar kalıcı kırılganlıklar bıraktı" ifadeleri yer aldı.
ECB Yönetim Konseyi ayrıca Eurosystem Komitelerini, ECB hizmetleri ile ile birlikte yeni bir anti-parçalanma, anti-ayrışma aracının tamamlanmasının hızlandırılmasıyla görevlendirdi.
Geçen perşembe günü ECB artan enflasyonu dizginlemek için temmuz ve ağustos toplantılarında faiz artırımına gitmeyi planladığını açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerine Euro Bölgesi devlet tahvil getirilerinde yükselişler yaşandı. ECB'nin İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi borçlu ülkelere destek için bir plan açıklamamasıyla tahvillerde satış gelmişti.
8 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ
İtalya 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi dün yüzde 4.27 ile 8 yılın zirvesine yükselirken, ECB açıklamasının ardından bugün yüzde 4'e geriledi. Benzer şekilde 10 yıllık İspanya Hazine tahvilnin getirisi yüzde 3.04'ten yüzde 2.89'a, Yunanistan 10 yıllık bonosunun getirisi ise yüzde 4.72'den yüzde 4.28'e geriledi.
FARK 250 BAZ PUANA ÇIKMIŞTI
Dünkü artışın ardından Almanya ve İtalya 10 yıllık tavil faizleri arasındaki getiri farkı 250 baz puana yükselmişti. Bu ayrım Euro Bölgesi ekonomisinin sağlığı için piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor. Aradaki farkla ilgili net bir rakam olmasa da 100-150 baz puanlık bir ayrım olağan kabul ediliyor.
ECB açıklamasının ardından tahvil getirilerindeki fark ilk anda 200 baz puana geriledi.
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