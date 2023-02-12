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Ebru Yaşar: Evlerini Ankara'da kuracağız

Enkaz altında vefat eden kızı Irmak Leyla’nın elini bir an olsun bırakmayarak yürekleri yakan Mesut Hançer’e ev alacaklarını açıklayan Ebru Yaşar bugün de sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak desteklerine devam edeceğini belirtti

Giriş: 12.02.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Ebru Yaşar: Evlerini Ankara'da kuracağız
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli, yüzyılın en büyük depreminin simgesi haline gelen acılı baba Mesut Hançer’e ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve eşi iş adamı Necat Gülseven yardım eli uzatmıştı. Enkaz altında vefat eden kızı Irmak Leyla’nın elini bir an olsun bırakmayarak yürekleri yakan Mesut Hançer’e ev alacaklarını açıklayan Ebru Yaşar bugün de sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak desteklerine devam edeceğini belirtti.

Mesut Hançer’e isteği üzerine Ankara’dan ev alınacağını ve ayrıca kendine iş imkanı da sunulacağını vurgulayan ünlü sanatçı, “Yaşadığımız facianın 7'nci gününde yaralarımızı tek yürek olduk sarmaya çalışıyoruz. Mesut Bey ve kızının yüreğimizi dağlayan bu karesi hafızalarımızdan silinmeyecek. Acılı aileyle görüştük, Ankara’da yaşamak istiyorlar. Biz de en acil şekilde Ankara’da hem evlerini kuracağız, hem de tüm ailenin iş imkanlarını sağlayacağız. Rabbim tüm bu acıyı yaşayan vatandaşlarımızın yardımcısı olsun, yapılan tüm iyilikleri ve duaları kabul etsin #BirlikteGüçlüyüz “ ifadelerini kullandı.

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