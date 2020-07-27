Şancı, geçtiğimiz haftalarda şu açıklamalarda bulunmuştu:

Karnım açık poz vermemi istiyorlar. 'Hayır' diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle!