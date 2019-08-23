"SEVGİLİMİN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"



Sevgilimin evli olduğunu öğrendim. Evlilik muhabbeti hiç olmamıştı. O kadar özenli bir insandı ki... Her sabah çiçeklerle uyandırırdı. Canavar çıktı. 'Evli adamla hiçbir zaman birlikte olmam' demiştim. O yüzden söyleyemedi sanırım, kandırıldım.