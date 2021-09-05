Ebru Gündeş ve Meryem Uzerli karşılıklı göbek attı!

Uzun süredir Almanya'da yaşayan ve geçtiğimiz aylarda da ikinci kez anne olan Meryem Uzerli, önceki akşam bir düğünde ortaya çıktı. Gecede sahne alan Ebru Gündeş, davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.

Uzerli ve Gündeş bir ara sahnede birlikte oynadı.