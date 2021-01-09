Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

"BENİM ÇOCUĞUM BABASIZ BÜYÜDÜ"

Çalışan kadınların gücünden bahseden Meryem Uzerli, "Siz de çalışan bir kadınsınız. Çocuğunuzun babası size ve kızına destek oluyor mu?" sorusuna şu yanıtı vererek sitem etmişti:

Benim ve çocuğumun babasıyla artık bir bağlantısı yok ama hayat bu. Yapacak bir şey yok. Bir çocuk babasıyla büyüyünce daha farklı oluyor ama benim çocuğum babasız büyüdü.