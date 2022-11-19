"Güneşin son demini alıyorum"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ebru Akel, geçtiğimiz gün bir arkadaşıyla birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü sunucu, yürüyüşe çıktığını söyledi.

Ebru Akel, "Malum kış geldi, bugün biraz güneş görünce hemen dışarı çıktık. Güneşli havanın son demini alıyoruz. Muhtemelen bizden sonra yağmur başlar" diye konuştu.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Akel, daha sonra "Hayatımdan memnunum, her şey yolunda. Teşekkür ederim, kolay gelsin" dedikten sonra oradan ayrıldı.