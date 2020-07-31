Koronavirüs salgını için alınan önlemler, çoğu ülkede yavaş yavaş azaltırken yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ilgi artmaya başladı. Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky, ebeveynlerin ve çocukların seyahat alışkanlıklarına ışık tutacak bir araştırma yaptı.
“Sorumlu Dijital Ebeveynlik” anketine göre, Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 91’i seyahatlerde çocuklarını eğlendirmek için cihazlardan yararlanıyor. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 46’sı çocuklarını sakinleştirmek için cihazları kullanırken, yüzde 20’si ise kendilerine vakit ayırmak için çocuklarına cihaz veriyor.
Sonuç olarak çocuklar genellikle zamanlarını cihazların başında geçiriyor. Bunun yanı sıra ankete göre Türkiye’deki çocukların yüzde 73’ünün kendi akıllı telefonu veya tableti bulunuyor. Bu büyük oranla birlikte, çocukların büyük bir kısmı ilk cihazına 10 yaşındayken sahip oluyor. Buna rağmen Türkiye’deki ebeveynlerin yüzde 26’sı çocuklarına internet güvenliği konusunda bilgi vermiyor. Bu da çocukların internette nasıl güvende kalacaklarını bilememesine yol açıyor.
EKRAN SÜRESİNİ SINIRLAMAK İSTİYORLAR AMA...
Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Direktörü Andrey Sidenko, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Çoğu ebeveyn çocuklarını eğlendirmek veya sakinleştirmek ya da kendilerine vakit ayırmak için cihazlardan yararlanıyor. Ancak, çocukların dijital cihazları kontrolsüz kullanmaması gerekiyor. Türkiye’deki ebeveynlerin yüzde 20’si çocuklarının dijital hayatını daha iyi izleyebilmek istiyor. Ekran başında geçirilen süreyi sınırlayarak ve karşılıklı konuşarak bunu yapmak bir yere kadar mümkün olsa da bir güvenlik çözümü de gerekiyor.”
Çocuklara cihazlarını daha faydalı şekilde kullanmalarını öğretmek ve onları uygunsuz içeriklerden korumak için yapılan tavsiyeler ise şunlar:
1- Çocuğunuza internet etiğini (hakaret veya aşağılama içeren yazılar yazılmaması, utanç verici ve uygunsuz fotoğraflar paylaşılmaması vb.) ve internette uyulması gereken güvenlik kurallarını (yabancılara yanıt verilmemesi, çok özel bilgilerin paylaşılmaması vb.) anlatın.
2- Çocuğunuzla iletişim kurun. Onun ilgi alanlarını keşfedin ve bunlara yönelik içerikler ve video yayıncıları önerin. Onları anlayan modern bir ebeveyn olduğunu gösterin ve sizden her zaman öneri alabileceğinizi bilmelerini sağlayın.
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