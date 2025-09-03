Habertürk
        EA Sports FC 26: Yeni özellikler ve çıkış tarihi!

        EA Sports FC 26: Yeni özellikler ve çıkış tarihi!

        EA Sports FC 26, geliştirilmiş oynanış mekanikleri, Türkçe spiker desteği ve yeni oyun modlarıyla oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte futbol simülasyonunun yeni sürümüne dair tüm detaylar.... FC 26'nın yenilikleri neler? Çıkış tarihi ne zaman? Erken erişim var mı?

        Giriş: 03.09.2025 - 11:55 Güncelleme: 03.09.2025 - 11:55
        EA Sports FC 26: Yeni özellikler ve çıkış tarihi!
        EA Sports FC serisinin üçüncü oyunu EA Sports FC 26, futbol simülasyonu tutkunlarını yeni özellikleriyle karşılamaya hazırlanıyor. Electronic Arts’ın FIFA markasını geride bırakarak devam ettirdiği seri, oyuncuların geri bildirimleriyle şekillenen oynanış yenilikleri, Türkçe spiker desteği ve yeni nesil konsollar için optimize edilmiş grafikler sunuyor. 16 Temmuz 2025’te yayınlanan tanıtım fragmanı, oyunun merakla beklenen detaylarını gözler önüne serdi. Çıkış tarihi, platformlar ve öne çıkan yenilikleri bu haberde bir araya getirdik.

        ÇIKIŞ TARİHİ VE PLATFORMLAR

        EA Sports FC 26, 26 Eylül 2025’te PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2 platformlarında erişime açılacak. Ultimate Edition satın alanlar, 19 Eylül 2025’ten itibaren 7 gün erken erişim imkanına sahip olacak. EA Play aboneleri ise aynı tarihte 10 saatlik deneme sürümünü oynayabilecek. Ancak, bu yıl çapraz oynama özelliği olmayacak; konsol oyuncuları yalnızca konsol, PC oyuncuları ise yalnızca PC oyuncularıyla eşleşebilecek.

        OYNANIŞ YENİLİKLERİ

        EA Sports FC 26, HyperMotionV teknolojisinin güncellenmiş haliyle daha akıcı bir oynanış vadediyor. Yeni “TrueTouch” kontrol sistemi, top sürme ve paslaşmada daha hassas bir deneyim sunarken, yapay zeka destekli taktik motoru maçlarda stratejik derinliği artırıyor. Oyuncuların fiziksel etkileşimleri, yenilenmiş çarpışma animasyonlarıyla daha gerçekçi hale getirildi. Topluluk talepleri doğrultusunda defansif yapay zeka da güçlendirilerek daha dengeli bir oyun deneyimi hedefleniyor.

        TÜRKÇE SPİKER DESTEĞİ

        Türkiye’deki oyuncular için önemli bir yenilik: EA Sports FC 26, ilk kez tam kapsamlı Türkçe spiker desteği sunuyor. Ünlü spor spikeri Ercan Taner’in seslendirmesiyle maçlar daha yerel bir atmosfer kazanacak. Türkçe menü ve altyazı seçeneklerinin yanı sıra, Süper Lig takımlarının güncel kadroları ve stadyumları da oyunda yer alacak. Bu özellik, Türk oyuncuların oyuna olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

        OYUN MODLARI VE GRAFİK GELİŞİMLERİ

        Ultimate Team, “Squad Evolution” adıyla yeni bir ilerleme sistemi getiriyor. Oyuncular, seçtikleri futbolcuları geliştirerek özel yetenekler kazandırabilecek. Kariyer Modu’nda ise genç yetenekleri keşfetmek için yeni bir “Scout Network” özelliği eklendi. Frostbite motorunun en son sürümüyle geliştirilen oyun, yeni nesil konsollarda 4K çözünürlük ve 120 FPS desteğiyle dikkat çekiyor. Stadyum atmosferleri, taraftar animasyonları ve hava durumu efektleri de yenilenerek daha gerçekçi bir deneyim sunuyor.

