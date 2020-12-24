E vitamini hücrelerimizin serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korunmasına yardımcı olur. Yağda çözünebilen vitaminlerden biri olduğundan gerektiğinde kullanılmak üzere karaciğerin yanı sıra dokularda, böbrekte, kalpte, kaslarda ve böbreküstü bezlerinde depolanır. Isıya ve pişirmeye karşı dayanıklıdır.

E Vitamini İçeren Besinler Nelerdir?

Badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, ceviz gibi kuruyemişler

Zeytinyağı gibi bitkisel yağlar

Ispanak, marul, tere, maydanoz, lahana, brokoli, balkabağı, kereviz gibi sebzeler

Ton balığı, somon, sardalye ve hamsi gibi balıklar

Muz, kivi, avokado, mango gibi meyveler

Domates, Patates

Tahıllar, Tereyağı,

Kırmızı et, Yumurta

E Vitaminin Faydaları Nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Alyuvarların oluşumuna katkı sağlar

Kanın pıhtılaşmasını önler, kan dolaşımını düzenler

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur

Kolesterolü dengeler

Damar sertleşmesini ve tıkanıklığını önler

Yüksek tansiyonu düşürür, kılcal damar rahatsızlıklarını önler

Tümör oluşumunu engelleyebildiğinden kansere karşı koruyucudur

Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak hücre yapısını korur

Yaraların hızla iyileşmesini sağlar ve yara izlerini onarıp düzeltir

A vitamini ve K vitamini ile demir ve selenyumu depolamaya yardımcı olur.

Menopoza giren kadınların ilk dönem semptomlarını hafif atlatmasına yardımcı olur

Adet sancılarını azaltır

Diyabete bağlı ortaya çıkan komplikasyonları (özellikle gözle ilgili) geciktirir

Göz sağlığına iyi gelir

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerdeki anemi ve solunum sıkıntısını önleyebilir

İskelet, kalp ve düz kasının yapısal ve fonksiyonel bakımını sağlar

Bacak kramplarını hafifletir

Alzheimer hastalığının belirtilerini hafifletip ilerlemesini yavaşlatır

Erkeklerin cinsel performansını artırabilir

Cilt sorunlarına iyi gelir, cildi güzelleştirir

Saç sağlığını korur

Yaşlanma sürecini geciktirir.

Vücuda alınan toksinlere karşı koruyucudur