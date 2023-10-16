E-ticarette yüzde 131'lik ciro büyümesi

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Dünya çapında yaşanan enflasyon artışı dünya ve Avrupa pazarlarında özellikle FMCG (hızlı tüketim) pazarında düşüş yaşanmasına sebep oluyor. Türkiye ise dünyada daralan birçok farklı sektörde olduğu gibi bu alanda da pozitif hacim performansı ile diğer ülkelerden güçlü şekilde ayrışıyor.

Konu ile ilgili araştırmalarında bu duruma parmak basan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü, Orta Doğu ve Afrika Analitik Lideri Didem Şekerel Erdoğan, Türkiye’de bu büyümeyi öne çeken kategorileri anlamanın kritik olduğunu belirtiyor.

"KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ YÜKSELİŞTE"

Şekerel Erdoğan, “Türkiye’de FMCG büyümesine baktığımızda Kişisel Bakım, Ev Temizlik ve gıda kategorisi altında özellikle atıştırmalık ve içecek gruplarının güçlü hacim ve ciro performansıyla büyümeyi öne taşıdıklarını görmekteyiz.” diye konuştu. Şekerel Erdoğan 2023'ün ilk 8 ayında yüksek büyüme performansıyla ciro payını en çok arttıran ilk 3 kategorinin Gazlı İçecekler, Çerez ve Kuruyemiş olduğunu paylaştı.

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E-TİCARETE BÜYÜK ARTIŞ

Pandemi süreci ile birlikte daha çok dijitalleşen alışveriş trendlerinin, pandemi dönemi sonrasında da kalıcı hale gelmesi e-ticaret sektörünün de hızlı büyümesine olanak tanıdı. 2023 yılının ilk 8 ayında da bu büyüme kendisini göstermeye devam etti.

E-ticaret gerçekleşmelerini paylaşan NielsenIQ Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü Serhat Sükan ise E-Ticaretin yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 oranında bir ciro büyümesi kaydettiğini vurguladı. Sükan, Kişisel Bakım, Ev Bakım, Yiyecek ve İçecek gruplarında E-Ticaret performansının özellikle yüksek olduğunu; bu kategorilerde FMCG e-Ticaret paylarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş kaydettiğinin altını çizdi.

TÜKETİCİ TRENDLERİ DÖNÜŞÜYOR

Dünya genelinde değişen ekonomik görünümün ve bozulan fiyat istikrarının bunun tüketiciye yansımaları olduğuna değinen Didem Şekerel Erdoğan, üretici ve perakendecilerin yakın dönemde odaklanması gereken 5 yeni küresel trend olarak Uzun Vadeli Enflasyon, Artan Tüketici İyimserliği, Hesaplı Harcama Dönemi, Marka Sadakatinde Düşüş ve Hacimsel Büyüme Baskısını detaylarıyla paylaştı.

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FMCG fiyat artışlarının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da küresel boyutta devam ettiğini paylaşan Serhat Sükan, hem global hem de Türk tüketicisinin ekonomik bir durgunluk içinde yaşamakta olduklarını düşündüklerini paylaştı.

Ekonomik koşulların, kısıtlı hane gelirlerini yönetmek için tüketicileri önlem almaya sevk ettiğini paylaşan Erdoğan, hane gelirini yönetmek için ilk 3 sırada alınan aksiyonların “gereksiz harcamaları kesmek”, “belirli bir bütçeye bağlı kalmak” ve “en düşük fiyatlı ürünü almak” şeklinde olduğunu söyledi.

"GELECEK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE"

Yakın geleceğe ilişkin tüketici endişelerinin neler olduğuyla devam eden Serhat Sükan, “Değişen ekonomik koşullarla birlikte artan gıda fiyatları ve ekonomik durgunluk gibi endişelerin ilk sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Ancak daha önce alt sıralarda yer alan bir faktör var ki, bugün bu listede 5 sırada. Bu da küresel iklim değişikliği başlığı” diye konuştu. Sükan, artan gıda fiyatlarını da etkileyen bir başlık olarak küresel iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik başlıklarının tüketici ajandasında önemli bir yeri olduğunun altını çizdi.

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Sürdürülebilirliğin alışverişçilerin çoğu için çok önemli bir konu olduğunu paylaşan Serhat Sükan, geçmiş 2 yıla bakıldığında bu önemin daha da arttığını paylaştı. Sükan “Global ölçekte yaptığımız bir araştırma, çevre dostu/sürdürülebilir bir ürün portföyü olmasının, alışverişçilerin marka seçimini etkileyen başlıca faktörler arasına girdiğini göstermekte” diye konuştu.

Gıda başlığı altında tarımsal ürünlerin ve özellikle de buğday kaynaklı ürünlerin önemine değinen Didem Şekerel Erdoğan, “Gıdadaki büyüme trendinin aslında yeni/kısa vadeli bir trend olmadığını görmekteyiz. 2015 yılından bu yana bileşik yıllık büyüme rakamlarına (CAGR) bakacak olursak, gıda kategorisinin %28,5, gıda altında tarım ürünlerinin %28,7, buğday ürünlerinin ise %35 büyüdüklerini görmekteyiz. Bu bize tarımsal üretimin önemini göstermekte” dedi.