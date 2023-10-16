Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.047,67 %-0,81
        DOLAR 27,8752 %0,27
        EURO 29,4140 %0,47
        ALTIN 1.714,15 %-0,67
        FAİZ 21,93 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,21 %-0,49
        BITCOIN 27.811,00 %2,22
        GBP/TRY 33,9271 %0,32
        EUR/USD 1,0539 %0,28
        BRENT 90,54 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 2.802,62 %-0,67
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet E-ticarette son çeyrek beklentisi 650 milyar TL - Teknoloji Haberleri

        E-ticarette son çeyrek beklentisi 650 milyar TL

        Her sene tüketimin en yüksek seviyeye ulaştığı son çeyrek döneminde e-ticaret sektörünün beklentisi de zirveye çıktı. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli yaptığı açıklamada işlem adedinin ise 1,5 milyardan fazla olabileceğini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        E-ticarette son çeyrek beklentisi 650 milyar TL
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yıl boyunca e-ticarette en yüksek ciroya ulaşılan çeyrek dilime girildi. Ekim ayından başlayıp yıl sonuna kadar devam eden 3 aylık süreç, e-ticaret sektörünün kampanya ve indirim çılgınlığı dönemi olarak da biliniyor. Okul dönemi kampanyaları, 11 Kasım Bekarlar Günü, “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma” olarak isimlendirilen Black Friday, hemen ardından gelen Siber Pazartesi kampanyaları ve yılbaşı indirimleri ile beraber adeta bir alışveriş sezonuna dönüşen son çeyrekte bu yıl sektörün beklentisinin yüksek olduğu bildirildi.

        "İŞLEM ADEDİ 1,5 MİLYAR OLACAK"

        Geçtiğimiz yıl toplamı 800 milyar TL’ye ulaşan yıllık e-ticaret hacminin 270 milyara TL’ye yakın kısmının son çeyrekte gerçekleştiğine işaret eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Bu yıl e-ticaret sektörünün toplam son çeyrek ciro rakamının en az 650 milyar TL olmasını bekliyoruz. Sipariş adedinin de geçen yıldan yola çıkarak bir kıyas yaptığımızda en az 1,5 milyar adet olacağını söyleyebiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, e-ticaret sektörü 2023 yılında 2 milyon yeni müşteri daha kazandı. Bu durumda işlem adetlerinin 1,5 milyardan da fazla olabileceğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

        "İNDİRİM KAMPANYALARI OLACAK"

        Çiğdemli, “İstanbul Ticaret Odası'nın yayınladığı e-ticaret raporuna göre Türkiye dünyada e-ticaret büyüme hızında 3. sırada yer alıyor. Zorlaşan ekonomik koşullar büyüme hızını daraltıyor olsa da haftada en az bir kez e-ticaret alışverişi yapan internet kullanıcılarının oranına göre Türkiye, yüzde 64,6 ile dünyada Tayland (yüzde 66,8) ve Güney Kore'den (yüzde 65,6) sonra üçüncü sırada geliyor. Öte yandan bu yıl yaşadığımız deprem felaketinin ardından uzun bir süre alışveriş durgunluk yaşadı, birçok e-ticaret sitesi ve satıcısının stokları elinde kaldı. Son çeyrekte bu stokları eritmek için benzeri görülmemiş indirim kampanyaları yapılacak. Bu da ciro ve adetsel bazda e-ticaret sektörü son çeyrek rakamlarını yukarı yönlü olarak etkileyecektir” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Habertürk Anasayfa