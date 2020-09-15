Altın çağını yaşayan e-ticarete başlamak isteyen KOBİ’ler nelere dikkat etmeli? İyi bir site tek başına yeterli mi? Stok, lojistik yönetimi ve kampanyalar nasıl organize edilmeli? Peki ya doğru fiyat politikası nasıl belirlenir? İşte dünyanın önde gelen platformlarından Trendyol’un e-ticaret dünyasına adım atmak isteyen KOBİ’ler için öneri listesi.

HABERTURK.COM

Tüm dünyaya adeta diz çöktüren Koronavirüs (COVID-19) sonbahar aylarına girdiğimiz şu günlerde yeniden artan vakalarla gündemdeki belirleyici rolünü bırakmıyor. Maske ve sosyal mesafe kuralları belki de geçtiğimiz dönemden daha da önemli bir hal alırken kimse yeniden mart-haziran dönemindeki kısıtlı hayat koşullarını yaşamak istemiyor. Zira ekonomide hayat yaşanan tüm bu gelişmelerden olumsuz etkileniyor. Ancak bu süreçte donanımı artıran teknolojiye ayak uyduran iş aktörleri ayakta kalabiliyor. Bu dönüşüme uyum sağlayamayanlar ise kan kaybediyor. Pandemi sürecinde ekonomi cephesinde sevindirici olan kazanımlardan biri ise tüketicilerin belki de teknolojinin imkanlarından faydalanarak pek çok alanda ‘e-hayat’a kısmen ayak uydurması. 6 aylık e-ticaret verilerindeki yüzde 70’leri bulan artış da bu alışkanlıkların kemikleştiğini doğruluyor. Evde internet tüketim miktarının yüzde 55’ler mobilde data kullanımının da 2 katına yakın artış kaydetmesi bu verileri destekliyor.

TRENDYOL'DA KATILIMCI FİRMA SAYISI 1.8 KATIN ÜZERİNDE ARTTI

İşte tam bu noktada ticaretini doğru taktiklerle sanal ortamda platformlara taşıyan kurumlar bir adım öne çıkıyor. Peki adeta altın çağını yaşayan e-ticarete başlamak isteyen KOBİ’ler nelere dikkat etmeli? Her gün 15 milyon tekil ziyaretçinin milyonlarca ürüne ulaştığı dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, e-ticaret dünyasına adım atmak isteyen KOBİ’ler için öneri listesi hazırladı. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Trendyol’da satış yapmak için başvuran firma sayısı, 2019 yılının tamamındaki artışın 1,8 kat üzerine çıktı. Bu çerçevede platform özellikle bu dünyaya adım atacaklar açısından önemli bir deneyim merkezi oldu.

YARIN SAAT 13:00’DA ZOOM’DA ONLİNE KONFERANS

Trendyol, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Trendyol ile E-Ticarette Zirveye konferans serisi ile Trendyol’da nasıl satıcı olunabileceğinin ve işletmelerin e-ticarette nasıl büyüyebileceğinin ipuçlarını paylaşıyor. Online gerçekleşen konferanslarda Trendyol ekibi gelen soruları da yanıtlıyor. 17 Eylül Perşembe 13:00'te gerçekleşecek konferans ile ilgili detaylı bilgiye ise https://trendyol.akademi.net/portal/news/trendyol-ile-e-ticarette-zirveye-8800 adresinden ulaşabilirsiniz.”

İŞTE E-TİCARET PLATFORMUNDA BAŞARILI OLMANIN SIRLARI

1- Ürün başlıklarını SEO uyumlu bir şekilde düzenleyin

2- Ürün açıklaması özgün ve SEO uyumlu olsun

3- Yeterli ve özgün görseller kullanın

4- Doğru fiyatlama ile ilerleyin

5- Stok yönetimine önem verin

6- Hedef kitleli kampanya yapın

7- E-ticaret platformunda dijital mağaza açın.

İşletmeler, kendi web sitelerine gerek kalmadan e-ticaret platformlarında sanal mağazalarını kurabiliyorlar. Mağazayı, kendi markalarına özel tasarlayabiliyor ve özel ürün listeleri oluşturulabiliyor. Ve böylece platformun sağladığı verileri değerlendirme imkanı buluyor. Örneğin, Trendyol’da tedarikçilerin mağazalarına yapılan ziyaretlerin satışa dönüş oranları yaklaşık 2 kat daha fazla gerçekleşiyor. Bu da başarılı platformların daha da öne çıkması sağlıyor.

50 BİN İŞLETME 7/24 BU PLATFORMDA SATIŞ YAPIYOR

Pandemi döneminde dijitalleşme her alanda olduğu gibi en başta da ticarette hız kazandı. Bu dönemde mağazalarını kapatan ya da mağazası açık olsa da müşteri sayısı azalan işletmeler satışa devam etmek için e-ticaret seçeneğini değerlendirdiler. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Trendyol’da satış yapmak için başvuran firma sayısı, 2019 yılının tamamında ki artışın 1,8 kat üzerine çıktı.

Platform, günde 15 milyon tekil ziyaretçi ağırlıyor. Ev, giyim, elektronik, taze sebze meyve, dijital ürünler gibi her şey Trendyol'dan alınabiliyor. Pazaryerinde yer alan 50 bin işletme Trendyol aracılığıyla 7/24 Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca müşteri ile buluşuyor.

E-ticaret ile yeni tanışan ve bu konuda organizasyonunu geliştirmek isteyen KOBİ’lere eğitim platformu Trendyol Akademi ile e-ticaret operasyonları, müşteri memnuniyeti, satış arttırma yolları gibi birçok konuda eğitimler veriliyor. Trendyol, iş ortağı buluşmaları gibi satıcıların kendi alanında uzman kategori liderleriyle ve birbirleriyle fikir alışverişinde bulundukları etkinlikler düzenliyor, sektör içerisinde bilgi paylaşımına imkan sağlıyor.

KATILAN İŞLETMELER SATIŞ OPERASYONLARINI GELİŞTİRDİ

E-ticarette başarılı olmanın en önemli sırrı olan müşteri memnuniyeti için tüm satıcıların satış ve operasyon süreçlerine hakim olmaları ve bunları en iyi teknoloji ile takip edebilmeleri gerekiyor. Trendyol’da aktif olan satıcıların satış süreçlerini yönetebilmesi için Trendyol tedarikçi paneli bulunuyor. Satıcılar, tedarikçi paneli üzerinden sipariş takibi, fiyatlandırma gibi tüm süreçleri rahatlıkla gerçekleştiriyor ve satış performansını takip edebiliyorlar. Kampanya ekranları ile satıcılar kolayca Trendyol kampanyalarına katılabiliyor ve yüksek iletişim yatırımı sayesinde hacimli satışlara ulaşabiliyor.

Aynı zamanda, satıcılar Trendyol’da satıcı mağazaları özelliğini kullanarak kendi mağazalarını oluşturuyorlar ve kendilerine ait olan bu sayfayı diledikleri gibi tasarlıyorlar. Platform üzerinde ürünün hazırlanma süresi, paketleme kalitesi, kargoda geçen süre gibi göstergeleri yakından takip eden Trendyol, satıcılarına bunlarla ilgili çeşitli raporlar da sunuyor. Bu raporlarla satıcılar operasyonlarını ve ürün kalitelerini iyileştirme fırsatı buluyorlar. Ve yine her ay müşterilerden gelen milyonlarca ürün değerlendirmesi ve yorumu sayesinde satıcılar hem operasyonel olarak hem de ürün kalitesi/çeşitliliği konusunda organizasyonlarını geliştirme fırsatı buluyorlar.

PLATFORM ŞİRKETLERE GLOBAL PAZARLARA ERİŞİM SAĞLIYOR

Trendyol, KOBİ’lerin ürünlerini sadece Türkiye’de değil global pazarlarda da milyonlarca müşteri ile buluşturuyor. Pandemi nedeniyle dış talepteki daralmaya ve lojistik süreçlerde ortaya çıkan zorluklara rağmen 192 ülkeye ihracat gerçekleştiren Trendyol’un ihracat hacmi 2019 yılının tümünde gerçekleşen ihracatın üzerine çıkarak aynı döneme kıyasla yüzde 183 artış gösterdi. Trendyol, yakın zamanda ihracata başlamayı planlayan 2 bin 800 KOBİ iş ortağı ile birlikte tüm iş ortaklarına ihracat operasyon eğitimleri ve pazarlama destekleri vermeye de devam ediyor.