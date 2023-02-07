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Trendyol ve Hepsiburada'dan deprem sonrası fahiş fiyat açıklaması

Trendyol ve Hepsiburada deprem sonrası fahiş fiyat artışı yapan mağazalara yaptırım uygulayacağını açıkladı!

Giriş: 07.02.2023 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL
E-ticaret sitelerinden fiyat önlemi!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan bu olağanüstü dönemde büyükten küçüğe herkes seferber olurken, bazı satıcıların acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatında fahiş artışlar yaptığı iddiaları gündeme geldi.

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