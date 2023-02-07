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Fahiş fiyat artışına yaptırım uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır" açıklamasında bulundu

Giriş: 07.02.2023 - 16:54 | Güncelleme: ABONE OL
Fahiş fiyat artışlarına yaptırım uygulanacak
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı çeşitli ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışı şikayetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle acil ihtiyaç malzemelerinde yaşanan talep sonucunda, fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğu görülmektedir.

Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır.

Hep birlikte yaşadığımız ve derinden hissettiğimiz bu olumsuz süreci atlatmak adına ne gerekiyorsa birlikte yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz."

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