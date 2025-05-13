E-ticaret dünyası WORLDEF ISTANBUL 2025’e hazırlanıyor

WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük e-ticaret fuarlarından WORLDEF, Türkiye ve küresel perakende e-ticaret ekosisteminden önemli isimleri bir araya getirecek. Fuara, 80'den fazla ülkeden 30 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

Branding Türkiye‘nin medya sponsoru da olduğu küresel e-ticaret fuarı WORLDEF, e-ticaretin ve perakende teknolojilerinin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

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E-ticaret, yapay zeka ve perakende teknolojileri ekosisteminin önemli buluşma noktası olan WORLDEF ISTANBUL 2025'te dijital ticaret alanında öne çıkmak isteyen markalar da bir araya gelecek. Fuar, yapay zekanın e-ticareti nasıl dönüştürdüğünü deneyimleme fırsatı sunarken, fuarda yapay zeka odaklı markalar, uzman konuşmacılar ve etkileşimli stantlar yer alacak.

Küresel e-ticaret ekosistemini İstanbul'da buluşturan fuar, 15-17 Mayıs arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.