Dün sosyal medyada e-Devlet'te veri sızıntısı olduğuna dair haberler yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yapılan detaylı inceleme sonucunda e-Devlet Kapısında herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmediği belirtilen açıklamada "Servis edilen sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimli Kartı görsellerinin kamuoyunca bilinen bilgiler kullanılarak sahte kimlik kartı oluşturma uygulamaları vasıtasıyla üretildiği anlaşılmaktadır" denildi.