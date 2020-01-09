e devlet giriş sayfası, bugün hacı adaylarının gündeminde. Bugün gerçekleştirilen 2020 hac kuralarının sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adayların eğer yoksa E-devlet şifrelerini PTT'lerden temin etmesi gerekiyor. E-Devlet hac kura sonuçları sorgu sayfası haberimizde.

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI SORGU 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e-Devlet üzerinden pek çok kategoride verdiği hizmetlere hac kura sonuçları da eklendi. Hacı adayları, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aşağıdaki bağlantıdan giriş yaparak hac kura sonuçlarına erişim sağlayabilir.

E-DEVLET HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DİYANET İŞLERİ'NDEN HACI ADAYLARINA E-DEVLET MESAJI

Diyanet İşleri Başkanlığı, adaylara gönderdiği mesjla hac kura sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime açılacağını hatırlattı. Diyanat İşleri Başkanlığı'nın mesajı şöyle:

"Sn Hacı Adayımız,

Hac Kurası 09.01.2020 Perşembe çekilecektir. Kura sonucu Edevlet'ten sorgulanacaktır. PTT'den E-devlet şifrenizi alınız. Diyanet İşleri Başkanlığı"

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

9 Ocak 2020 Perşembe yani bugün saat 10.00'da törenle başlayan 2020 hac kuraları, saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden adayların erişimine açılacak. Sonuçlar ayrıca SMS yoluyla da grup başlarına bildirilecek.