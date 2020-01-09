Hac fiyatları ne kadar? Kurada ismi çıkan adayların kesin kayıt tarihleri ne zaman? soruları bugün çekilen kuralar nedeniyle soruluyor. Hac kura çekilişi bugün saat 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor ve Diyanet TV'den de canlı yayınlanıyor. Hac kayıtları ve hac fiyatları ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

HAC KESİN KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklar. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya “Acenta Organizasyonunu" tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklar.

HAC FİYATLARI NE KADAR? 2020

2020 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak belirlenmiştir.

2020 YILI HAC FİYATLARI Kişi Başı Ücret (Suudi Arabistan Riyali -SAR) PROGRAM TÜRÜ 2 KİŞİLİK ODA 3 KİŞİLİK ODA 4 KİŞİLİK ODA BEBEK ÜCRETİ (00-24 AY) 03-06 YAŞ ÇOCUK ÜCRETİ (25-72 AY) 07-12 YAŞ ÇOCUK ÜCRETİ (73-144 AY) ODA TERCİHLİ KONAKLAMA 20.700 SAR 18.400 SAR 16.400 SAR 4.600 SAR 12.000 SAR 13.450 SAR OTEL 1/ A KONAKLAMA 43.950 SAR 41.000 SAR 20.350 SAR 28.600 SAR OTEL 1/ B KONAKLAMA 41.750 SAR 39.250 SAR 19.000 SAR 27.150 SAR OTEL 1/ C KONAKLAMA 33.750 SAR 31.850 SAR 15.900 SAR 22.000 SAR OTEL 2/ A KONAKLAMA 30.750 SAR 27.250 SAR 15.560 SAR 20.000 SAR OTEL 2/ B KONAKLAMA 27.000 SAR 23.500 SAR 13.400 SAR 17.600 SAR

HAC KONAKLAMA TÜRLERİ

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

Oda Tercihli Konaklama Türü

1- Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve bazası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

2- Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

3- Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 ( 26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.

4- Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir. 5- Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.

6- Konaklama süresi otel ve uçak programına göre belirlenecektir.

7- Oda tercihli konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

a- Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.

b- Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır. Konaklamalar 2 veya 3 kişilik odalarda yaptırılacaktır.

Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.