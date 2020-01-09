1 Sar ne kadar?

Suudi Arabistan Riyali kuru 09.01.2020 tarihi ile 1,57 Türk Lirasına eşit olarak belirlenmiştir. 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü yani bugün çekilmesi ile hacı adayları tarafından 1 Riyalin kaç Türk Lirası olduğu merak ediliyor.

1 Riyal kaç Türk Lirası yapar?

Suudi Arabistan Riyali ya da sadece Riyal, Suudi Arabistan'da kullanılan resmî para birimidir. 1 Suudi Arabistan Riyali, 1,57 Türk Lirasına eşittir. 2000 sar 3 bin 139 TL olarak çevrilir.