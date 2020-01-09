Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları 9 Ocak Perşembe yani bugün çekiliyor. Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. İşte Hac kuraları sonuçları 2020 sorgulama

DİYANET HAC KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak diyanet hac kura çekiminin sonuçları, bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecektir.

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HAC KURALARI 2020 SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda olacaktır. Sonuçlara ise e-devlet üzerinden ya da www.hac.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceksiniz.

HAC KURALARI 2020 SORGULAMA EKRANI

Hac kura sonuçlarını yukarıda bulunan bağlantıya tıklayarak TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek öğrenin.

KESİN KAYITLAR 13 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya “Acenta Organizasyonunu" tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.

HAC KESİN KAYITLARI 2020

1- 2020 yılı hac kurası, 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10.00’da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda Kamu oyuna açık ve Noter huzurunda çekilecektir.

2- Kura sonuçları aynı gün saat: 21:00’den itibaren doğrudan e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecektir. Ayrıca SMS yoluyla da grup başlarına bildirilecektir.

3- Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız kayıtlarını 13 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

4- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat: 08:00’dan itibaren;

a- www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi” linkinden yönlendirilecek e-devlet portalı üzerinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla alabileceklerdir.

b- Doğrudan e-Devlet sistemine giriş yaparak “Hac Kesin Kayıt Belgesi” linkinden de alabileceklerdir.

c- Vatandaşlarımız kesin kayıt belgesi alırken “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu” veya “Acenta Organizasyonunu” seçerek tercihlerini belirleyeceklerdir.

Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra;

A- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONU İLE HACCA GİTMEYİ TERCİH EDEN VATANDAŞLAR:

Kesin kayıt yaptırabilir belgesi ile hac kaydını yaptırdığı il müftülüğüne 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında müracaat ederek; konaklama türü, oda (2, 3 veya 4 kişilik) ve havalimanı tercihlerini belirterek kayıtlarını yaptıracaklardır.

tarihleri arasında müracaat ederek; konaklama türü, oda (2, 3 veya 4 kişilik) ve havalimanı tercihlerini belirterek kayıtlarını yaptıracaklardır. Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıt esnasında yatırabileceği gibi, %50’sini peşin, %25’ini taksit olarak 29 Şubat 2020’ye kadar, kalan %25’i ise 2. taksit olarak 31 Mart 2020 tarihine kadar T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgisi ile Ziraat Bankası, Albaraka Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Bank Katılım ve PTT şubelerinden birine yatırabilecektir.

Hac ücretini yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili bankalardan birine hac ücretini belirtilen süre içerisinde yatırmadığı taktirde hac kesin kayıt işlemi yapılmış olmayacaktır.

İl müftülükleri hac büroları tarafından verilen form dilekçe, ekinde yer alan açıklamalar dikkatlice okunduktan sonra doldurulacaktır.

B- BAŞKANLIKLA SÖZLEŞME İMZALAYAN SEYAHAT ACENTELERİNİ TERCİH EDEN VATANDAŞLARIMIZ:

Acenteye kesin kayıt yaptırabilir belgesi ile 2020 yılı için HACCA KAYIT YAPTIRMA YETKİSİ bulunan acentelerden birine 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kesin kayıt yaptıracaktır. (Acentaların bilgilerini Başkanlığımız internet sayfasından, İl Müftülüklerinden veya TÜRSAB’dan öğrenebileceklerdir.)

Acentalara kayıt yaptıracak vatandaşlarımızın da 2020 yılı hac ücretlerini Başkanlığımızla anlaşmalı Ziraat Bankası, Albaraka Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Bank Katılım ve PTT şubelerinden birine TC Kimlik numaralarını ve kayıt yaptıracakları acentanın ismini belirterek yatırmaları gerekmektedir. Başka bankalara veya acentelerin kişisel hesaplarına yatırılan hac ücretleri geçerli olmayacaktır.

Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamını kesin kayıt esnasında yatırabileceği gibi, %50’sini peşin, %25’ini taksit olarak 29 Şubat 2020’ye kadar, kalan %25’i ise 2. taksit olarak 31 Mart 2020 tarihine kadar T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgisi ile yukarıda zikredilen bankalardan birine yatıracaklardır.

C- ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARININ KAYITLARI:

1- Hac müracaatı bulunan şehit yakınları (şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ile gazi ve eşleri; çekilen kura sonucu kesin kayıt hakkı elde etmiş olanlar 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

2- Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde edemeyen; şehit yakınları ile gazi ve eşlerinin hac kayıtlarının yapılabilmesi için;

a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde şehadet veya gazilik belgeleriyle beraber 30 Ocak – 04 Şubat 2020 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları il müftülüklerine müracaat edeceklerdir.

b) Bu durumda kesin kayıt yaptırmak isteyen şehit yakınları ile gazi ve eşleri; şehitlik ve gazilik şartlarını taşımayan diğer grup üyeleri ile bağlantıları iptal edilecektir.

D- HAC KONAKLAMA TÜRLERİ:

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

A-Oda Tercihli Konaklama Türü

1- Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve bazası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

2- Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

3- Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 ( 26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.

4- Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir. 5- Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.

6- Konaklama süresi otel ve uçak programına göre belirlenecektir.

7- Oda tercihli konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

B- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

a- Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.

b- Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır. Konaklamalar 2 veya 3 kişilik odalarda yaptırılacaktır.

Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

C- Hac Yolcularından Alınacak Ücretler

2020 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak belirlenmiştir.

2020 YILI HAC FİYATLARI Kişi Başı Ücret (Suudi Arabistan Riyali -SAR) PROGRAM TÜRÜ 2 KİŞİLİK ODA 3 KİŞİLİK ODA 4 KİŞİLİK ODA BEBEK ÜCRETİ (00-24 AY) 03-06 YAŞ ÇOCUK ÜCRETİ (25-72 AY) 07-12 YAŞ ÇOCUK ÜCRETİ (73-144 AY) ODA TERCİHLİ KONAKLAMA 20.700 SAR 18.400 SAR 16.400 SAR 4.600 SAR 12.000 SAR 13.450 SAR OTEL 1/ A KONAKLAMA 43.950 SAR 41.000 SAR 20.350 SAR 28.600 SAR OTEL 1/ B KONAKLAMA 41.750 SAR 39.250 SAR 19.000 SAR 27.150 SAR OTEL 1/ C KONAKLAMA 33.750 SAR 31.850 SAR 15.900 SAR 22.000 SAR OTEL 2/ A KONAKLAMA 30.750 SAR 27.250 SAR 15.560 SAR 20.000 SAR OTEL 2/ B KONAKLAMA 27.000 SAR 23.500 SAR 13.400 SAR 17.600 SAR

E- GENEL AÇIKLAMALAR:

1- Kayıt yaptıracakların pasaportlarının en az 1 Şubat 2021 tarihine kadar geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Geçerlilik tarihi 1 Şubat 2021’den önce biten pasaportlar işleme konulmayacaktır.

2- İlk defa pasaport çıkaracakların, pasaport müracaatlarını 1 Şubat 2020 tarihinden sonra yapmaları gerekmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi müftülüklerden veya acentalardan öğrenilebilecektir.

3- Diyanet veya acentaya “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi olmayan hiç bir vatandaşın hac kaydı yapılmayacaktır.

4- Kesin kayıt hakkı elde edildikten sonra kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır.

5- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımızdan; kayıtlarını yaptırdıktan sonra sağlık durumu ve yaşlılık sebebiyle hacca gidemeyeceği heyet raporu ile tespit edilenler; noterden vekalet vermek suretiyle 65 yaşından küçük olan birini yerlerine vekaleten gönderebileceklerdir.

6- Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kesin kaydını yaptırmayanlar ile kesin kayıt süresini geçirenlere bir daha kayıt hakkı verilmeyecektir.

7- Vekaleten hacca gidenlerin arşiv kaydı tutulmayacak ancak vekil gönderenin hac arşiv kaydı tutulacaktır.

8- Kesin kayıt süresi sonunda hac konaklama türlerine göre ayrılan kontenjanlarda boşluk olması durumunda, kura sırası gözetilerek 30 Ocak – 07 Şubat 2020 tarihleri arasında kayıtlar alınacaktır.

9- Kura çekiminden sonra “Otel Konaklama Türü”nden “Oda Tercihli Konaklama Türü”ne geçiş imkanı tanınmayacaktır. Aksi ise mümkün olacaktır.

10- Hac konaklama türleri ve ücretleri ile ilgili detaylı bilgilere www.hac.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecektir.

F- HAC MEVSİMİ TAKVİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.