09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları 9 Ocak Perşembe yani bugün çekiliyor. Kura sonucunda 83.430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. İşte Hac kuraları sonuçları 2020 sorgulama
DİYANET HAC KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
Noter huzurunda, kamuoyuna açık yapılacak diyanet hac kura çekiminin sonuçları, bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecektir.
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HAC KURALARI 2020 SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda olacaktır. Sonuçlara ise e-devlet üzerinden ya da www.hac.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceksiniz.
HAC KURALARI 2020 SORGULAMA EKRANI
Hac kura sonuçlarını yukarıda bulunan bağlantıya tıklayarak TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek öğrenin.
KESİN KAYITLAR 13 OCAK'TA BAŞLAYACAK
Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklardır. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08:00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya “Acenta Organizasyonunu" tercih ederek “2020 Yılı Hac Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklardır.
HAC KESİN KAYITLARI 2020
1- 2020 yılı hac kurası, 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10.00’da Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda Kamu oyuna açık ve Noter huzurunda çekilecektir.
2- Kura sonuçları aynı gün saat: 21:00’den itibaren doğrudan e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecektir. Ayrıca SMS yoluyla da grup başlarına bildirilecektir.
3- Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız kayıtlarını 13 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir.
4- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat: 08:00’dan itibaren;
a- www.hac.gov.tr adresindeki “Kesin Kayıt Belgesi” linkinden yönlendirilecek e-devlet portalı üzerinden kimlik doğrulama sistemi yoluyla alabileceklerdir.
b- Doğrudan e-Devlet sistemine giriş yaparak “Hac Kesin Kayıt Belgesi” linkinden de alabileceklerdir.
c- Vatandaşlarımız kesin kayıt belgesi alırken “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu” veya “Acenta Organizasyonunu” seçerek tercihlerini belirleyeceklerdir.
Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra;
A- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONU İLE HACCA GİTMEYİ TERCİH EDEN VATANDAŞLAR:
B- BAŞKANLIKLA SÖZLEŞME İMZALAYAN SEYAHAT ACENTELERİNİ TERCİH EDEN VATANDAŞLARIMIZ:
C- ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARININ KAYITLARI:
1- Hac müracaatı bulunan şehit yakınları (şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ile gazi ve eşleri; çekilen kura sonucu kesin kayıt hakkı elde etmiş olanlar 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
2- Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde edemeyen; şehit yakınları ile gazi ve eşlerinin hac kayıtlarının yapılabilmesi için;
a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde şehadet veya gazilik belgeleriyle beraber 30 Ocak – 04 Şubat 2020 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları il müftülüklerine müracaat edeceklerdir.
b) Bu durumda kesin kayıt yaptırmak isteyen şehit yakınları ile gazi ve eşleri; şehitlik ve gazilik şartlarını taşımayan diğer grup üyeleri ile bağlantıları iptal edilecektir.
D- HAC KONAKLAMA TÜRLERİ:
Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
A-Oda Tercihli Konaklama Türü
1- Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve bazası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.
2- Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.
3- Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 ( 26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.
4- Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir. 5- Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.
6- Konaklama süresi otel ve uçak programına göre belirlenecektir.
7- Oda tercihli konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.
B- Otel Konaklama Türü
Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.
a- Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.
b- Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır. Konaklamalar 2 veya 3 kişilik odalarda yaptırılacaktır.
Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.
C- Hac Yolcularından Alınacak Ücretler
2020 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak belirlenmiştir.
2020 YILI HAC FİYATLARI
Kişi Başı Ücret (Suudi Arabistan Riyali -SAR)
PROGRAM TÜRÜ
2 KİŞİLİK
ODA
3 KİŞİLİK ODA
4 KİŞİLİK ODA
BEBEK ÜCRETİ
(00-24 AY)
03-06
YAŞ ÇOCUK ÜCRETİ
(25-72 AY)
07-12
YAŞ ÇOCUK ÜCRETİ
(73-144 AY)
ODA TERCİHLİ KONAKLAMA
20.700 SAR
18.400 SAR
16.400 SAR
4.600 SAR
12.000 SAR
13.450 SAR
OTEL 1/ A KONAKLAMA
43.950 SAR
41.000 SAR
20.350 SAR
28.600 SAR
OTEL 1/ B KONAKLAMA
41.750 SAR
39.250 SAR
19.000 SAR
27.150 SAR
OTEL 1/ C KONAKLAMA
33.750 SAR
31.850 SAR
15.900 SAR
22.000 SAR
OTEL 2/ A KONAKLAMA
30.750 SAR
27.250 SAR
15.560 SAR
20.000 SAR
OTEL 2/ B KONAKLAMA
27.000 SAR
23.500 SAR
13.400 SAR
17.600 SAR
E- GENEL AÇIKLAMALAR:
1- Kayıt yaptıracakların pasaportlarının en az 1 Şubat 2021 tarihine kadar geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Geçerlilik tarihi 1 Şubat 2021’den önce biten pasaportlar işleme konulmayacaktır.
2- İlk defa pasaport çıkaracakların, pasaport müracaatlarını 1 Şubat 2020 tarihinden sonra yapmaları gerekmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi müftülüklerden veya acentalardan öğrenilebilecektir.
3- Diyanet veya acentaya “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi olmayan hiç bir vatandaşın hac kaydı yapılmayacaktır.
4- Kesin kayıt hakkı elde edildikten sonra kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır.
5- Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımızdan; kayıtlarını yaptırdıktan sonra sağlık durumu ve yaşlılık sebebiyle hacca gidemeyeceği heyet raporu ile tespit edilenler; noterden vekalet vermek suretiyle 65 yaşından küçük olan birini yerlerine vekaleten gönderebileceklerdir.
6- Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kesin kaydını yaptırmayanlar ile kesin kayıt süresini geçirenlere bir daha kayıt hakkı verilmeyecektir.
7- Vekaleten hacca gidenlerin arşiv kaydı tutulmayacak ancak vekil gönderenin hac arşiv kaydı tutulacaktır.
8- Kesin kayıt süresi sonunda hac konaklama türlerine göre ayrılan kontenjanlarda boşluk olması durumunda, kura sırası gözetilerek 30 Ocak – 07 Şubat 2020 tarihleri arasında kayıtlar alınacaktır.
9- Kura çekiminden sonra “Otel Konaklama Türü”nden “Oda Tercihli Konaklama Türü”ne geçiş imkanı tanınmayacaktır. Aksi ise mümkün olacaktır.
10- Hac konaklama türleri ve ücretleri ile ilgili detaylı bilgilere www.hac.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecektir.
F- HAC MEVSİMİ TAKVİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);
Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.
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