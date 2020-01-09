e devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet'e giriş nasıl yapılır? soruları bugün gerçekleştirilen 2020 hac kuraları nedeniyle hacı adayları tarafından soruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu seneki kura sonuçlarının e-Devlet üzerinden açıklanacağını duyurdu. e-Devlet giriş sayfası ve e-Devlet şifresi ile ilgili detaylar haberimizde.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet şifresi almak isteyen kişiler, şahsen talepte bulunabilirler. Üzerinde TC kimlik numaralarının bulunduğu fotoğraflı bir kimlik ile (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları) yurt içinde PTT şubelerinden 2 TL karşılığında alabilirler. Yurt dışında ise Elçilik veya Konsolosluktan temin edebilirler.

E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş yapmak için ilk olarak e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. e-Devlet şifreniz olmadığı takdirde sisteme giriş yapamazsınız. e-Devlet şifresini PTT şubelerinden alabilirsiniz.

e-Devlet şifresi edindikten sonra sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreniz le birlikte giriş yapabilirsiniz ve menüde yer alan tüm kamu hizmetlerini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

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ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak “Şifre Değiştirme” sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım” sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

E-Devlet şifresi PTT aracılığı ile alındıktan sonra kesinlikle iptal edilememektedir. Vatandaşın T.C. Kimlik Numarası gibi (şifre değiştirme/güncelleme durumu olsa bile) ömür boyu kullanacağı bir bilgidir. Uzun süre sisteme giriş yapmaz veya giriş yapmamayı tercih etseniz bile şifreniz aktif olarak kalmaktadır, herhangi bir pasif duruma geçme veya hesabı dondurma işlemi olmamaktadır.

E-Devlet şifrenizi unutur veya kaybederseniz tekrar PTT’ye gitmenize gerek yoktur, onun yerine E-Devlet resmi internet sayfası üzerinde bulunan Şifremi Unuttum sekmesi aracılığı ile şifrenizi yenileyebilir ve tekrar sisteme giriş sağlayabilirsiniz. Şifreyi yenilemek için ise sistemde kayıtlı cep telefonunuzun tanımlı olması gerekir ve kayıtlı telefon numarasına gelen kodu eşleştirmeniz gerekmektedir. E-Devlet sistemi vatandaşa/kullanıcıya güvenlik bağlamında 3 ayda bir şifre yenileme seçeneği önerir. Şifreyi değiştirip değiştirmeme ise tercihe bağlıdır.