        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Düzenleme, yerli çeliğe destek olacak" - İş-Yaşam Haberleri

        "Düzenleme, yerli çeliğe destek olacak"

        Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi'ne (DİR) yönelik yapılan yeni düzenlemeyle, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) süreleri kısaltılırken, ihracatta kullanılacak ürünlerin üretiminde en az yüzde 25 oranında yurt içi tedarik şartı getirildi. OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, getirilen yeni düzenlemenin yerli çeliğe olan talebi destekleyici nitelikte olduğunu ve çelik sektöründe yerli üreticilerin kapasite kullanımlarına olumlu yönde etki edeceğini ifade etti

        Giriş: 19.09.2025 - 11:13 Güncelleme: 19.09.2025 - 11:13
        "Düzenleme, yerli çeliğe destek olacak"
        Yerli üretimin korunmasına yönelik Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya aldığı düzenlemeyi sektörün geleceği için olumlu bir adım olarak değerlendiren OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, şunları kaydetti: “Türk sanayisinin geleceği yerli üretim kapasitesini güçlendirmekten geçiyor. Grup şirketlerimizle birlikte ülkemiz sanayisine yön veren yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığımızın yürürlüğe aldığı bu yeni düzenleme ile birlikte, çelik sektöründe hem iç piyasanın dengesi korunacak hem de ülkemizin ürettiği katma değer içeride kalacak. Bu sayede, stratejik sektörlerimizin başında gelen ve birçok sektörün temel taşı olan çelik sektörünün geleceği güvence altına alınacak.”

        Haksız rekabete karşı yerli üreticilerin desteklenmesinin hem çelik hem de ilgili diğer sektörler açısından önemli olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, “Ticaret Bakanlığımızın uygulamaya aldığı bu düzenlemenin, ithalat kaynaklı döviz çıkışı ile ihracat kaynaklı döviz girişi arasında geçecek sürenin kısalmasıyla dış ticaret dengesine de olumlu etkisi olacak. Yeni düzenleme, yerli üreticiyi destekleyecek ve adil olmayan rekabet şartlarının önüne geçecek. Yerli çeliğe olan talebin artmasıyla birlikte kapasite kullanım oranlarımız yükselecek, yatırımların önü açılacak ve en önemlisi Türk sanayisi güç kazanacak” diye konuştu.

