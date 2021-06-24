Düzce nerede, hangi bölgede?

DÜZCE NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Düzce, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan ildir. Düzce ili nüfusu: 395.679'dür. Bu nüfusun % 68,8 si şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 2.492 km2'dir. İlde km2'ye 159 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkez ilçede 352’dir.)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 10 belediye, bu belediyelerde 115 mahalle, ayrıca 278 köy bulunmaktadır.

Düzce’nin tarihi, MÖ 1390-800 yılları arasında hüküm süren Hititler'e kadar uzanır. Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp Bey’in Bizans Tekfurları ile 1323’te yaptığı savaşlar sonucu Osmanlı topraklarına katılan Düzce, 1869 yılına kadar Kastamonu Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı, Göynük Kasabası’na bağlı bir bucak olarak tarihte yer almıştır. 1869 veya 1870 yılında Bolu Sancağı’na bağlı Kaza olmuştur. 1999 yılına kadar ilçe olan Düzce 1999 Gölcük depremi ve 1999 Düzce depreminin ardından dönemin 57. Türkiye Hükûmeti tarafından TBMM'de alınan il statüsü verilme kararı ile ve 9. Türkiye cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayı ile il statüsü verilmiştir.

DÜZCE'NİN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

2020 yılı sonunda Düzce ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri[7] İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Nüfus Artışı % Belediye Sayısı Mahalle Sayısı Köy Sayısı Köy Nüfusu Şehir nüfusu Şehirde oturan % Alanı km2 km2'ye düşen kişi Akçakoca 38.639 39.229 1,53 1 8 43 11.984 27.245 69,45 380 103 Cumayeri 14.649 15.002 2,41 1 5 21 4.372 10.630 70,86 113 133 Çilimli 19.976 19.902 -0,37 1 7 20 9.824 10.078 50,64 85 234 Gölyaka 20.179 20.408 1,13 1 10 21 10.180 10.228 50,12 228 90 Gümüşova 15.842 16.254 2,60 1 6 18 7.675 8.579 52,78 103 158 Kaynaşlı 20.454 20.545 0,44 1 7 20 10.678 9.867 48,03 237 87 Merkez 247.419 249.695 0,92 3 68 96 57.099 192.596 77,13 710 352 Yığılca 15.008 14.644 -2,43 1 4 39 11.583 3.061 20,90 636 23 DÜZCE 392.166 395.679 0,90 10 115 278 123.395 272.284 68,81 2.492 159

DÜZCE PLAKA: 81

DÜZCE'DE GEZİLECEK YERLER

Prusias Ad Hypiuym (Konuralp)

Antik Tiyatro

Akçakoca

Darıyeri Yörükler Yaylası

Kocayayla

Kaynaşlı

DÜZCE'DE YÖRESEL YEMEKLER

Hamsili Börek

Hamsi Pilavı

İsli Balığı

Buğulama

Çerkez Tavuğu

Mamalika

Boşnak Böreği

Bazlama