İki otomobil çarpıştı! Kaza güvenlik kamerasında
Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
F.Ç yönetimindeki otomobil, Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı kontrolsüz kavşakta K.A idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı.
Sağlık ekiplerce ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan S.T, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kayıtlarda otomobillerin çarpışması yer alıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.