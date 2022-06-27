Düzce'de engelli ve hamile kamu görevlilerine 'sağanak' izni

Düzce Valiliği, kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve devam edecek yoğun sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Cevdet Atay başkanlığında İl AFAD Merkezi'nde toplandığı belirtildi
Meteorolojik tahminin başlama zamanından en az 24 saat önce ilgili tüm birimlerin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, burada görevlendirilecek personelin, kurumu adına karar vermeye haiz, kurumun görev dahilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeğiyle birlikte oluşturulacağı ifade edildi.
AA'nın haberine göre; açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Belediyeler, İl Özel İdaresi, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve bunun gibi kuruluşların iş makinelerinin, şoförleri ile birlikte görevlendirilerek köprü menfez altı temizliği ve dere yatağı taşkınlarına yönelik acil müdahale için hazır bulundurulmasına, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliyesine, dere yataklarının kenarında ve riskli görülen bölgelerdeki araçların kolluk kuvvetlerince kaldırılmasına, Orman İşletme Müdürlüğünce dere kenarında bulunan depoların sürekli kontrol altında tutulmasına, il genelinde belediye başkanlıklarınca mazgal ve su kanallarının kontrol ettirilmesine karar verilmiştir."
VATANDAŞLARA UYARI
Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, il ve ilçelerde belediye başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılacağı aktarıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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