Duygusal yolculuk yaratacak: Hayatınızda en az bir kere izlemeniz gereken ilham verici filmler

ERIN BROKOVICH (TATLI BELA)

Gerçek bir hikayeye dayanan bu 2000 yapımı biyografi/dram filmi, hukuk asistanı Erin Brockovich'in bir çevre davasında önemli bir figür haline gelmesini konu alıyor. Su, bölge sakinleri için ciddi sağlık sorunlarına neden olduğundan örtbas olayını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Film, güçlü bir desteğe sahip olmasa bile bir kişinin nasıl önemli bir etki yaratabileceğini ve güçlü bir şirkete karşı nasıl ayakta durabileceğini gösteriyor.

IMDb puanı: 7.4/10