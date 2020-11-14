Oyuncu Duygu Sarışın, tedavi sırasında saçı dökülen hastalara peruk yapılması için saçını bağışladı. Sarışın, “Hastalara saçlarımla destek verdiğim için mutluyum” dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."