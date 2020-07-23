"ÇAĞATAY O KADAR DA KİLOLU DEĞİL"

Sarışın, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Çağatay Ulusoy'un kilolu görüntüleriyle ilgili, "Onu Çağatay’ı bulunca ona sorun, ama göründüğü gibi o kadar da kilolu değil" dedi.