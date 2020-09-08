Çağatay Ulusoy'un yeni filmi için kilo aldığı görüldü. Sakallarıyla da dikkat çeken Ulusoy'un son görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncunun filmde bir çöpçüyü canlandıracağına ilişkin haberler basına yansımıştı.

Ulusoy'un yeni filminin ne zaman vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor.