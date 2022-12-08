1 yılda 4 filmde rol aldı

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İngiltere'de oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Duygu Mercan, hedeflerinden bahsetti.

'İşin Aslı', 'Aşkın Ömrü', 'İlişki Doktoru', 'Soygun' ve son olarak da Furkan Palalı ile başrolünü paylaştığı 'Merkez' adlı filmde yer alan Mercan, "Oynadığım üç film dijitalde gösterimde, 4 film de montaj aşamasında yayına hazırlanıyor. Filmler dijital platformlarda aynı anda 170 ülkede gösteriliyor. Filmlerin yanında hedefim ülkemizde, yurtdışında, dijital ve major kanallarda dizilerde de yer almak” dedi.