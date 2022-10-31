Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri altın yatırımcıları ve piyasa takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Bir süredir düşüş ivmesinde olan altın fiyatları bugün de aşağı yönlü grafik çiziyor. Peki, 31 Ekim bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın alış - satış rakamları...

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