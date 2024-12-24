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        Haberler Gündem Güncel Hakim ile tartışan sanığa ceza | Son dakika haberleri

        Hakim ile tartışan sanığa 4 gün hapis cezası

        Kayseri'de görülen bir duruşmada, hakim ile tartışan sanığa 4 gün disiplin hapsi verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:28 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:28
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        Hakim ile tartışan sanığa ceza
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        Kayseri'de duruşma sırasında mahkeme hakimiyle tartışıp, mübaşire de tepki gösteren Ahmet K. (25), 4 gün disiplin hapsi cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, Kayseri 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde meydana geldi. Mahkemede 'Kasten yaralama' suçundan görülen davanın sanığı olan Ahmet K., duruşma sırasında savunma yaparken müşteki tarafa doğru 'Ben seni dinledim. Sen de ben konuşurken beni dinleyeceksin. Böyle konuşursan seninle dışarıda görüşürüz' dedi.

        MÜBAŞİRLE DE TARTIŞTI

        Hakim bu sırada sanığı duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle Ahmet K.’yi uyardı. Ahmet K. bu kez de hakime, 'Siz de doğru düzgün yönetin. O zaman siz uyarın. Hakkımızı gasp ediyorsunuz. Söylediğimi yapacaksınız. Müştekiyi uyaracaksınız. Ben size göre mi hareket edeceğim' dedi.

        Ahmet K. uyarıları dinlemeyince duruşma düzeninin bozulduğu gerekçesiyle adliyede görevli polislere haber verildi. Bu sırada mahkeme mübaşirinin dışarı çıkarmak istediği Ahmet K. ile mübaşir arasında da kısa süreli tartışma yaşandı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan Ahmet K., mahkeme hakimi tarafından 4 gün disiplin hapis cezasına çarptırıldı. Polis noktasındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ahmet K., Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        DİSİPLİN HAPSİ NEDİR?

        Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 203'üncü maddesine göre, duruşmanın düzeni, mahkeme başkanı veya hakim tarafından sağlanır. Mahkeme başkanı veya hakim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder. Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa yakalanır ve hakim veya mahkeme tarafından, avukatlar hariç, verilecek bir kararla derhal 4 güne kadar disiplin hapsine konulabilir.

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