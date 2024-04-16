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        Haberler Dünya Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında! İran ve İsrail'den peş peşe açıklamalar

        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında! İran ve İsrail'den peş peşe açıklamalar

        İran'ın İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasına saldırısına yanıt vermesinin ardından bölgedeki tansiyon düşmüyor. Dünya Tahran-Tel Aviv hattında yaşanacak gelişmeleri dikkatle takip ederken gece boyu iki taraftan da peş peşe açıklamalar geldi... İsrail, İran'ın hava saldırısına karşılık vereceklerini açıklarken, İran bu saldırıya yanıtın "daha güçlü" olacağı mesajını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 07:54 Güncelleme: 16.04.2024 - 07:54
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        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
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        İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına İran'dan 13 Nisan gecesi yanıtın gelmesiyle bölgede gerilim arttı. Dünya İran-İsrail hattını dikkatle izlerken gece boyunca iki taraftan da kritik açıklamalar geldi.

        İSRAİL: İRAN'A YANIT VERECEĞİZ

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi
        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in saldırıya karşılık vereceğine dair şu ana kadarki en net mesajı verdi. Saldırıda hafif hasar gören İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nde açıklamalar yapan Halevi, "İsrail topraklarına bu kadar çok füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı fırlatılması karşılık bulacak" dedi.

        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
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        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın İsrail'e hava saldırısına karşılık vereceklerini belirtti.

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        Üst düzey İsrailii general, İsrail'in İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına yanıt vereceğini söyledi ancak bu yanıtın nasıl olacağını belirtmedi.

        ABD'li yetkililer Pazartesi günü, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına karşı bir saldırının neredeyse kaçınılmaz olduğunu ancak Biden yönetiminin bunun sınırlı bir saldırı olacağını ve İran topraklarının hedef almayacağını umduğunu söyledi.

        İran üçüncü derecede alarma geçti iddiası
        İran üçüncü derecede alarma geçti iddiası

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Pazartesi günü CNN'e verdiği demeçte, "Bunun savaş kabinesi, yani başbakanın alması gereken bir karar olmasına saygı duyuyoruz. Çok zorlu bir bölgede yaşadıklarını biliyoruz" dedi.

        Kirby sözlerine şöyle devam etti; "Başkan Biden'ın İran'la bir savaş istemediğimizi de çok açık bir şekilde ifade etti. Olayların tırmandığını görmek istemiyoruz."

        "SAVAŞ KABİNESİNDE İRAN'A YANIT VERME KONUSUNDA KARARA VARILDI" İDDİASI

        İsrail Savaş Kabinesi son iki gün içinde dördüncü kez bir araya geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Eski Savunma Bakanı ve ana muhalefet lideri Benny Gantz İran'a yönelik yanıtın nasıl verilmesi gerektiğini bir kez daha tartıştı.

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        "İran'ın saldırısı işbirliği fırsatları oluşturdu"
        "İran'ın saldırısı işbirliği fırsatları oluşturdu"

        İsrail’deki Kanal 12 Televizyonu, kaynak göstermediği haberinde, birkaç saat süren toplantıda Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı verilecek yanıt konusunda karar verdiğini öne sürdü.

        Haberde, Savaş Kabinesi'nin İran’ın saldırısına karşı “açık ve etkili” bir şekilde karşılık verme kararı aldığı belirtilirken, İsrail’in tepkisinin, İran’ın gerçekleştirdiği “büyüklükteki bir saldırının tepkisiz kalmayacağı” mesajını vermeyi amaçladığı ifade edildi.

        Devlet medyasına göre İran dışişleri bakanı Hossein Amirabdollahian Salı günü Çinli mevkidaşına Tahran'ın itidalli davranmaya istekli olduğunu ve durumu daha da tırmandırmaya niyeti olmadığını söyledi.

        İRAN: İSRAİL'İN MUHTEMEL SALDIRISINA DAHA GÜÇLÜ YANIT VERİRİZ

        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan

        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da İsrail'in muhtemel saldırısına "süratli", "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini söyledi.

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi.

        Devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Bakıri, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırarak "stratejik hata" yaptığını ifade etti.

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        #israil
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