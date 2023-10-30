Dünyanın farklı yerlerinde yasak olan yemekler: Giderseniz sakın yemeyin!

SOYA SOSU

Dünyada yetiştirilen soya fasulyelerinin yüzde 82'sinin genetik olarak değiştirilmesi nedeniyle elde edilen soya sosunun kanserojen etkiler oluşturabileceği düşünülüyor. Bu nedenle Rusya, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya ve Basta Körfezi gibi ülkelerde tüketilmesi yasaklandı.