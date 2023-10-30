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        Haberler Dünya Dünyanın farklı yerlerinde yasak olan yemekler: Giderseniz sakın yemeyin!

        Dünyanın farklı yerlerinde yasak olan yemekler: Giderseniz sakın yemeyin!

        Dünya, farklı kültürlerin ve geleneklerin bir arada yaşadığı bir yerdir. Bu çeşitlilik, yemek kültürüne de yansıyor. Bazı yerlerde yaygın olarak tüketilen yemekler, başka yerlerde yasak olabilir. Bu yasaklar, dini, kültürel veya sağlık nedenlerinden kaynaklanabiliyor. İşte dünyanın farklı yerlerinde yasak olan yemekler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 21:06 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:06
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        • 1

          SAKATAT YAHNİSİ

          Klasik bir İskoç yemeği olan "haggis", diğer adıyla sakatat yahnisi ABD'de koyun ciğerinin ticarileşmesinin önüne geçilmesi amacıyla 1971 yılından bu yana yasaklanmış durumda.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          SOYA SOSU

          Dünyada yetiştirilen soya fasulyelerinin yüzde 82'sinin genetik olarak değiştirilmesi nedeniyle elde edilen soya sosunun kanserojen etkiler oluşturabileceği düşünülüyor. Bu nedenle Rusya, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya ve Basta Körfezi gibi ülkelerde tüketilmesi yasaklandı.

        • 3

          SAKIZ

          Singapur'da sakız çiğnemek ve satmak yasaktır. Sakız çiğneminin ve ticari amaçla sakız bulundurmanın cezası 1.000 ile 100.000 dolar arasında değişiyor.

        • 4

          SÜPRİZ YUMURTA

          Özellikle çocuklar tarafından sıklıkla tüketilen süpriz yumurtalar, 1938 yılında ABD'de yasaklandı. Nedeni ise ürünün gıda olarak tüketilmeye uygun olmayan maddeler içermesi. İçinden çıkan küçük oyuncaklar tehlike arz edebiliyor.

        • 5

          FUGU BALIĞI

          Siyanurden daha zehirli olduğu söylenen ve hiçbir panzehiri bulunmayan tetrodotoksin maddesi yüzünden, Fugu balığının Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde tüketilmesi yasaklandı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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