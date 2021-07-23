Aşı şirketleri damga vurdu!

ABD merkezli yönetim danışmanlığı kuruluşu Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanan “En Yenilikçi Şirketler 2021” (Most Innovative Companies 2021) raporunun sonuçları duyuruldu.
Yenilikçilik anlamında en başarılı 50 şirketin sıralandığı listede bu yıl da teknoloji şirketi damga vurdu. Listede, Covid-19 pandemisi ile birlikte aşı şirketleri de kendilerine yer açtı.
En yenilikçi 50 şirketin yarısından fazlası teknoloji, e-ticaret ve tüketim malları ve hizmetler alanından çıkarken; 10’u ise aşı ve ilaç sektöründen geldi.
Dünyanın en yenilikçi şirketleri sıralamasında, 2021 yılında ilk 4 sıra değişmedi; Apple’ın birinci olduğu listede, Alphabet (Google) ikinci, Amazon üçüncü ve Microsoft ie dördüncü sırada yer aldı.
PFIZER, MODERNA, ASTRA ZENACA...
Tesla, 2020 yılına göre 6 sıra birden yükselerek, beşinciliğe çıktı. Tesla’nın hemen ardından ise Samsung, IBM, Huawei ve Sony geldi.
Koronavirüs salgınının etkisiyle tekrar ilk 50 şirket arasına giren Pfizer, listede kendine 10. sıradan yer buldu.
Johnson & Johnson ve Novartis’in de yer aldığı listeye, diğer önde gelen ilaç şirketlerinden Abbott ve bir diğer Covid-19 aşısı geliştiren Moderna ile Astra Zenaca ilk kez girdi.
YARISINDAN FAZLASI ABD'DEN
Listedeki şirketlere ülke bazında bakıldığında ise 50 şirketin 27'si ABD'den, 5'i Almanya'dan, 4'ü Çin'den, 4'ü Japonya'dan, 3'ü Güney Kore'den, 2'i Hollanda'dani 2'si İsviçre'den, 1'i İngiltere'den, 1'i İspanya'dan ve 1'i de Hong Kong'tan çıktı.
Boston Consulting Group'un hazırladığı çalışmaya göre dünyanın en yenilikçi 50 şirketi şöyle sıralandı:
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